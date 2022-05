Arpan perjantaina julkaistulla Paha meno Pengerkadulla -sinkulla vierailee Arpan äiti Outi Airola – Yhtye keikkailee kesällä myös Kokkolassa

Arppa julkaisi perjantaina Paha meno Pengerkadulla -nimisen sinkun. Takaa-ajosta kertovalla kappaleella vierailee Arpan äiti, Kokkola-lehden päätoimittaja Outi Airola.

Kyseessä on ensimmäinen julkaisu Arpan tulevalta kolmannelta albumilta. Levy-yhtiön tiedotteessa Arppa kertoo kappaleen idean syntyneet siitä, kun näki kotinsa ikkunasta oikean takaa-ajon syksyllä 2021.

– Samoihin aikoihin olin kehitellyt kitaralla uutta ideaa ja yhdistin nämä kaksi asiaa toisiinsa. Menimme bändin kanssa Väinö Karjalaisen studioon ja saimme vierailijaksi Toomas Keski-Säntin, joka soittaa tällä äänitteellä sähköpianoa. Tässä saatiin mielestäni hieno soittoenergia taltioiduksi.

Väinö Karjalainen tuotti myös Arpan Kinovalon alla -levyn. Levy sai kolme Emma-ehdokkuutta.

Paha meno Pengerkadulla -singlen kannen ja videomateriaalit on luonut The New York Timesillekin animaatioita tehnyt taiteilija Irene Suosalo.

Arppa yhtyeineen keikkailee tiiviisti kesän ajan. Suurista festivaaleista hänet nähdään muuan muassa Provinssirockissa, Ruisrockissa sekä Flow Festivalilla. Keski-Pohjanmaan vaikutusalueella ensimmäinen keikka on 2.7. Haapavesi Folkissa. Kahvila Sahassa Kokkolassa Arppa esiintyy 10.7. ja Ykspihlajan kulttuuriviikolla 18.7.

