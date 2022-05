Anni Saaren kolumni: Venäjällä historiasta ei ole opittu mitään, ja se voi selittää, miten sota Ukrainassa on mahdollinen

Katsoin talvella DocPoint -elokuvafestivaaleilla Kanerva Cederströmin elokuvan Sandarmohin suru. Se kertoo Venäjän Karjalassa 1930-luvulla Stalinin vainoissa murhatuista. Sandarmohin joukkohautaan päätyi kaikista eniten juuri suomalaisia.

Uhrien omaisten on ollut hyvin vaikeaa saada tietoa läheistensä kohtalosta. Joissakin tapauksissa on vain nimi teloitettujen listassa.

Selvittäminen on entisestään vaikeutunut Putinin aikana, jolloin historiaa on Venäjällä kirjoitettu uusiksi. Stalin-kultti on noussut uudelleen, ja Neuvostoliiton ihmisoikeusloukkauksista puhuminen on kielletty.

Sandarmohin joukkohaudat paljastanut Juri Dmitrijev on tuomittu vankilaan. Viime viikolla Ilta-Sanomat uutisoi, että hänet on siirretty Mordvassa sijaitsevalle "kovan kurin leirille". 66-vuotiaan Dmitrijevin tuomion on määrä kestää kymmenen vuotta.

Venäjällä leireille on hiljattain päätynyt myös ukrainalaisia. Brittiläinen nettisanomalehti kertoi vastikään, että Venäjän Ukrainasta valtaamilta alueilta on siirretty ihmisiä leireille, joita on kymmeniä eri puolilla Venäjää. Jutun mukaan läntisimmät ovat Kuolan niemimaalla, ei niin hirveän kaukana Suomen rajasta.

Osa ihmisistä on lähtenyt alun perin vapaaehtoisesti taisteluja pakoon. Osa ei niinkään. Mutta oli kummin vain, kun ihmisiltä on takavarikoitu passit ja kaikki omaisuus, he eivät pääse lähtemään pois.

Työleiri, rangaistusleiri, uudelleenkoulutusleiri, suodatusleiri, keskitysleiri – käytetäänpä mitä nimitystä tahansa, on kyse ilmiöstä, jota ei luullut enää 2020-luvulla kohtaavansa. Se, minkä luuli jääneen historiaan yhtenä osoituksena ihmiskunnan kauheimmista epäonnistumisista onkin muuttunut Kiinan uiguurien kohtalon ja Venäjän toiminnan myötä jälleen todellisuudeksi.

Saksassa natsiaikaa on käyty läpi Vergangenheitsbewältigung-sanahirviön takaa löytyvässä prosessissa. Natsiajan tapahtumia on johdonmukaisesti selvitetty ja niitä on pidetty esillä. Kyse on siitä, miten menneisyyden tapahtumien kanssa voidaan nykypäivänä elää.

Se, että tällaista prosessia ei ole Venäjällä koskaan käyty, voi olla yksi selitys sille, miten sota Ukrainassa on mahdollinen.