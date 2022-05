Kokkolalainen Hautakivi Isokoski on perheyritys, jolla on vuosikymmenien kokemus hautakivien valmistuksesta: "Hautakivien työstämistä ei opeteta missään koulussa, vaan se on opittua perinnekäsityötä"



Linda, Terho, Markus ja Stefan Isokoski toteavat olevan liikuttavaa, kun toisinaan asiakkaat tulevat henkilökohtaisesti jälkeenpäin kiittämään hyvästä työstä. Sini Sulkakoski

– Isoisämme työskenteli hautakivialalla, ja isämme alkoi jo pikkupoikana työstämään hautakiviä. Isäni on ollut hautakiviyrittäjänä jo yli 40 vuotta, ja meillä muilla on siihen vielä pitkä matka, kertoo Hautakivi Isokosken kolmannen sukupolven toimitusjohtaja Linda Isokoski.