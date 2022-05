Arkkitehti Panu Kailan mielipide: Mäntykankaan puolesta

UNESCOn kansainvälisen kulttuurimuistomerkkivuoden 1964 hankkeena julkaistiin maamme parhaiden asiantuntijoiden laatima kirja Rakennusmuistomerkkimme ja niiden suojelu. Teoksen esipuheessa Viipurin asemakaava-arkkitehtina aloittanut Suomen ensimmäinen asemakaavaopin professori Otto-Iivari Meurman kirjoitti: "Tärkeää on, että monumentti saa säilyä omassa ympäristössä, missä paikan henki vallitsee. Voipa usein kokonaisuuden arvo olla suurempi kuin siihen kuuluvan yksittäisen muistomerkin. Vasta kokonaisuus muodostaa sommitelman, jolla on arvoa. Niinpä kaupungeissa tietty aukio tai katu ja sen pääte voivat sisältää paikkakunnan rakennustaiteellisesti suurimman arvon ja kaupungin erikoispiirteen, jota vailla se menettäisi kaiken kiinnostavuutensa. Valitettavasti meillä on tehty syntiä ja saatu aikaan korvaamatonta vahinkoa."

Meurman pohtii syytä siihen, ettei perinteen arvoa ymmärretä. "Kaupunkimme ovat suurten kulttuurimaiden oloihin verrattuina nuoria, ja niiden alkuperäinen, kaupungissa syntynyt väestö vähälukuinen. Suurin osa asukkaista on tulokkaita. Tämä selittää sen, ettei meillä ole kaupunkitraditiota, eikä asukkaiden enemmistö tunne sellaista kotipaikkarakkautta, mikä kuvastuisi perinteiden kunnioittamisessa. Kaupungin vanhat kasvot eivät ole syöpyneet heidän mieleensä kotipaikan rakkaina piirteinä, jota kaikin keinoin haluttaisiin varjella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Rehtori Raimo Lammi on lähettänyt tiedokseni kannanoton nähtävillä olevasta Torikatu 50 ympäristön kaavaluonnoksesta. Paikan henki ja kokonaisuuden merkitys on tässä hyvin perustellussa kannanotossa ymmärretty. Kokkolan Mäntykankaan asukasyhdistyksen laatima selvitys kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Mäntykankaan puolesta osoittaa suorastaan riemastuttavasti, että Meurmanin valittama kotipaikkarakkauden puute ei ainakaan enää koske Kokkolaa!

Selvityksessä torjutaan alueen rikkomista ja esitetään asukasyhdistyksen vaihtoehtoiset ratkaisut kuudelle tontille. Näitä ovat monumentaalinen vanha vesitorni ja kaupunginteatterina toimiva klassistinen Vartiolinna, puhdaslinjainen funkisliiketalo ja perinteinen pienkerrostalo sekä rakentamattomat viheralueet.

Luotan siihen, että ne, joilla on kunnia ja vastuu tehdä päätöksiä Kokkolan asukkaiden edustajina, osaavat ajatella tulevaisuutta ja kauniin kaupunkinsa kokonaisetua.

Panu Kaila,

arkkitehti SAFA,

juuriltaan kokkolalainen