Tiina Ojutkankangas: Tiedättekö ihmiset, missä on Hollyhaka?

Mielikuva omasta kotikaupungista muodostuu monenlaisista asioista. Syntyperäiset katselevat kotikaupunkia tai aluetta eri silmin kuin muualta muuttaneet. Joskus tarvitaan vieraita, että he kertovat asukkaille, miten hyvin asiat ovat.

Katso pääkirjoitus videona:

Kokkolassakin kannattaa kulkea vierailijoiden tai vaikkapa matkailijoiden näkökulmasta. Tällä viikolla täällä kävi ryhmä, johon kuului ihmisiä eri puolilta Suomea. Tietysti kokkolalainen emäntä- ja isäntäjoukko esitteli kotikaupunkinsa parhaita puolia, mutta vieraiden kommentit avasivat silmiä entisestään. Tiedetään, että Kahvila Sahan tunnelma on ainutlaatuinen, suurteollisuusalue ja satama tuovat leipää pöytää ja Neristan eli vanha kaupunki on ainutlaatuinen.

Arkielämä on erilaista kuin turistina oleminen. Me ihmiset käymme töissä, kaupassa, teemme pihatöitä, siivoamme, lenkkeilemme, haemme lapsia hoidosta tai harrastuksista. Nimenomaan arkena palveluilla on merkitystä vaikkapa sillä, että Kokkolan keskustasta pääsee suntin rantaa pitkin merenrantaan. Lenkkeilyreitti ympäri keskustan Meripuistoon asti on mainio. Viikonloppuna puistossa voi käydä perheen ja ystävän kanssa paistamassa makkaraa tai viettämässä aikaa. Uimaranta odottaa uimareita ja hiekkakakkujen tekijöitä. Parin viikon kuluttua Meripuistossa nautitaan venemessuista.

Hollyhaka eli lähellä Pohjoista ohikulkutietä oleva skeittipaikka nuorten paratiisi. Arki-iltoina ja viikonloppuisin Kokkolan puistoalueet näyttävät siltä, miten asia onkin. Porukat ovat liikkeellä lapsineen, koirineen ja kavereineen. Elämä ei totisesti ole toisaalla. Asukasviihtyvyys ei synny itsestään vaan kaupungin on osattava panostaa siihen.

Moni meistä iloitsee Kokkolan kukista, puistoista, rantakahviloista ja kesän heräämisestä. Kukkaistutukset pysyvät loistossaan myös kesätyöntekijöiden ansiosta. Kokkola on trendeissä mukana, sillä kaupungin omalla puutarhalla kasvatetaan myös hyötykasveja, ei ainoastaan kaunista katseltavaa.

