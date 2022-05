Löytyykö kotoasi hieman käteistä siltä varalta, että korttimaksut estettäisiin kyberhyökkäyksellä? – "Nythän on suositeltu, että kotona pidettäisiin pieniä seteleitä"



Käteisen käyttö on 2000-luvulla tasaisesti vähentynyt, ja koronapandemian myötä seteleille ja kolikoille on ollut monien arjessa entistäkin vähemmän tarvetta. Tänä keväänä Euroopan muuttunut turvallisuustilanne on kuitenkin tehnyt herättänyt kysymyksiä sähköisten maksupalveluiden luotettavuudesta, kun yhteiskunnassa on varauduttava Venäjältä tuleviin kyberuhkiin ja vaikuttamisyrityksiin.