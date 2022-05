Pääkirjoitus: Suomalainen työpaikka on hyvä kotiuttaja myös ukrainalaisille tulijoille

Ukrainan sodan seurauksena alkaneet pakolaisvirrat näkyvät myös Suomessa ja pohjalaismaakunnissa. Miljoonien ihmisten pako kotimaastaan Venäjän hyökkäyksen jälkeen vaikuttaa ennen kaikkea Ukrainan naapurimaissa, mutta sen lisäksi myös esimerkiksi Pohjoismaissa, Suomessa ja pohjalaismaakunnissa.

Työpaikka on hyvä kotiuttaja ja ukrainalaisista tulijoista on välittynyt viesti, että töihin halutaan nopeasti. Eiköhän ole laajemminkin ihmisten unelma tehdä töitä, käydä koulua, pitää huolta perheestään ja pärjätä.

Tänään Keskipohjanmaassa kerrotaan sodan vuoksi Suomeen tulleesta ukrainalaisesta Nataliia Dikhtiarenkosta ja hänen perheestään. Perheen äiti työskentelee alueellisessa kehitysyhtiö Nihakissa. Vapaa-aikana hän yrittää auttaa muita ukrainalaisia löytämään oman paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Dikhtiarenkon mukaan ukrainalaisten mukana Suomeen on tullut paljon erilaista sosiaalista pääomaa, jota suomalaisen yhteiskunnan kannattaisi hyödyntää (KP 15.5.).

Dikhtiarenko on hyvä esimerkki selviytymisestä, mutta moni tarvitsee varmasti myös apua. Työnantajien ja esimerkiksi kuntien aktiivisuutta tarvitaan nyt. Samaan aikaan on tarjolla työtä ja tekijöitä ja nämä kaksi asiaa pitää saada kohtaamaan. Suomessa on tähänkin asti ollut runsaasti ukrainalaisia kausityöntekijöitä esimerkiksi maatalousammateissa.

Nyt kausityöntekijöiden määrästä jää tänä kesänä uupumaan noin kolmasosa, kertoo Uutissuomalainen. Tämä johtuu siitä, että ukrainalaisten kausityöntekijöiden määrä näyttää jäävän selvästi pienemmäksi kuin aiemmin. Maahanmuuttoviraston mukaan ukrainalaisille myönnettyjen kausityölupien määrä on puolittunut viime vuoteen verrattuna. Mikään automaatti työvoimapulalle se ei ole, että Suomeen tulee ukrainalaisia sotaa pakenevia ihmisiä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.