Ylivoimainen ennakkosuosikki Ukraina on voittanut Euroviisut – Suomen The Rasmus jäi 21. sijalle

Torino

Ennakkoon lähes varmana voittajana pidetty Ukraina voitti odotetusti Euroviisut Italian Torinossa. Maata edusti Kalush Orchestra ukrainankielisellä kappaleella Stefania. Voittaja julkistettiin sunnuntain vastaisena yönä neljän tunnin viisufinaalin lopuksi.

Ylivoimainen ennakkosuosikki sai yhteensä 631 pistettä, joista jopa 439 yleisöltä. Yhtä suurta yleisön pistepottia ei ole Euroviisuissa yhdelle maalle tiettävästi aiemmin annettu. Euroviisuissa puolet pisteistä tulevat yleisön puhelinäänistä ja puolet kansallisilta ammattilaisraadeilta.

– Tämä voitto on jokaiselle ukrainalaiselle. Slava Ukraini (kunnia Ukrainalle), yhtyeen keulakuva Oleh Psjuk huudahti Torinon viisulavalla.

Stefania on ukrainalaista kansanmusiikkia ja hiphopia yhdistelevä kappale, joka on kirjoitettu Psjukin äidille. Euroviisuissa ei ole aiemmin voittanut rap-kappale, eikä hiphopkaan ole yleensä menestynyt.

Psjuk kiitti voittamisen jälkeen Ukrainan tukemisesta. Voittajien mediatilaisuudessa Psjuk sanoi, että voitto merkitsee Ukrainalle ja ukrainalaisille erittäin paljon.

– Ukrainalaista kulttuuria vastaan on hyökätty, ja olemme täällä osoittamassa, että ukrainalainen kulttuuri ja musiikki ovat elossa, ja niillä on oma erityislaatuinen ja kaunis tyylinsä.

Yhtye uskoo, että viisut järjestetään ensi vuonna Ukrainassa

Euroviisuissa yleisön on helppo osoittaa solidaarisuutta äänestämällä. Ukraina on kuitenkin entuudestaan suosittu viisumaa, jonka edustajat ovat perinteisesti menestyneet kilpailussa. Maa on voittanut Euroviisut myös vuosina 2004 ja 2016. Vuoden 2016 voitto tuli Jamalan kappaleella 1944, joka kertoi Stalinin vainoista Krimin niemimaalla.

Mediatilaisuudessa Psjuk muistutti, että heidän kappaleensa oli vedonlyöntiveikkauksissa viiden parhaan joukossa jo ennen Venäjän hyökkäyssotaa.

Euroviisujen voittajamaa saa kunnian isännöidä seuraavan vuoden laulukilpailua. Kalush Orchestra uskoo, että kilpailu järjestetään Ukrainassa ja aikoo tehdä kaikkensa sen eteen.

– Olen varma, että ensi vuonna Ukraina on iloinen isännöidessään Eurooppaa, uudessa, yhtenäisessä ja iloisessa Ukrainassa, Psjuk sanoi.

"Auttakaa Azovstalia"

Euroviisuissa oli tänä vuonna Ukrainan tapahtumien vuoksi ehkä suurin poliittinen lataus kuin koskaan aiemmin. Ukrainaan helmikuun lopulla hyökännyt Venäjä oli suljettu ulos kilpailusta.

Finaalissa esiintymisen jälkeen Psjuk vetosi viisuyleisöön poikkeuksellisella tavalla. Euroviisuissa poliittiset kannanotot eivät ole sallittuja, ja kappaleiden jälkeen on tapana vain kiittää lyhyesti.

– Pyydän teitä kaikkia, auttakaa Ukrainaa, Mariupolia, auttakaa Azovstalia. Heti, Psjuk sanoi.

Lehdistötilaisuudessa Psjuk sanoi, että Mariupolissa on noin tuhat sotilasta saarrettuna Azovstalin terästehtaalla ja Ukraina tarvitsee apua heidän vapauttamiseksi.

– Jos sen hintana olisi kisasta hylkääminen, olisin valmis maksamaan sen hinnan vain auttaakseni ihmisiä, Psjuk sanoi medialle esityksen jälkeisestä vetoomuksestaan.

Finaaliesityksen lopussa screenillä vilahti myös Ukrainan lipun värit lyhyesti esityksen lopussa. Lippuja ei yleisesti saa käyttää Euroviisuissa poliittisessa mielessä.

Kalush Orchestran kuusi miestä ovat saaneet erityisluvan poistua maasta Torinon viisuihin, sillä sodan takia 18–60-vuotiaat miehet eivät saa poistua Ukrainasta. Erityislupa päättyy maanantaina, ja yhtye palaa takaisin kotimaahansa.

– En ole varma mitä aion tehdä, koska tämä on ensimmäinen kerta kun voitan Euroviisut, Psjuk vitsaili.

– Mutta kuten jokainen ukrainalainen, olemme valmiita taistelemaan niin paljon kuin pystymme, loppuun asti.

Zelenskyi onnitteli voitosta

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi onnitteli yhtyettä voitosta Facebook-tilillään ja kirjoitti, että ensi vuonna Ukraina isännöi Euroviisuja.

– Rohkeutemme tekee vaikutuksen maailmaan, meidän musiikkimme valloittaa Euroopan, Zelenskyi kirjoitti.

Onnittelut lähettivät myös muun muassa Britannian pääministeri Boris Johnson sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel. Johnsonin mukaan Kalush Orchestran voitto oli osoitus paitsi yhtyeen lahjakkuudesta myös ihmisten tuesta Ukrainan taistelulle vapaudestaan. Michel tviittasi toivovansa, että ensi vuoden Euroviisut voidaan järjestää Kiovassa, vapaassa ja yhtenäisessä Ukrainassa.

Suomi sai vain 38 pistettä, mutta finaaliin pääsy oli The Rasmukselle kunnia

Suomen edustaja The Rasmus jäi kappaleellaan Jezebel sijalle 21. Suomi sai yhteensä 38 pistettä, joista yleisöltä tuli 26. Kansallisista ammattilaisraadeista Suomelle pisteitä antoivat Viro 5 pistettä, Serbia 6 pistettä ja Italia 1 pisteen.

– Jo finaaliin pääseminen oli meille ilo ja kunnia, joten sijoituksesta ei todellakaan tarvitse olla pettynyt! Olemme onnellisia voittajan puolesta, ja koska me saimme kokea koko tämän mahtavan reissun, voi sanoa, että hyvin kävi, The Rasmus kommentoi tiedotteessa.

Toiseksi tullut Britannia jäi jopa 165 pistettä Ukrainan taakse. Britannian edustaja Sam Ryder sai kappaleellaan Space Man 466 pistettä. Britannia sai eniten ääniä ammattilaisraadeilta ja johti kilpailua ennen yleisöäänten jakamista.

Toinen, kolmas ja neljäs sija olivat lopulta pisteillään erittäin liki toisiaan, ja kaikkia kolmea oli ennakkoon veikattu viiden parhaan maan joukkoon. Kolmanneksi tuli Espanjan Chanel tanssipop-kappaleella SloMo, joka sai 459 pistettä. Neljänneksi ylsi Ruotsin Cornelia Jakobs ja voimaballadi Hold Me Closer, joka sai 438 pistettä.

Yhteensä viisufinaalissa kilpaili 25 maata. Näistä 20 pääsi finaaliin kahdesta semifinaalista, ja niiden lisäksi suoraan finaalissa oli viisi suurinta rahoittajamaata Italia, Britannia, Espanja, Ranska ja Saksa.

Euroviisut järjestettiin nyt 66. kerran. Viime vuonna Euroviisut voitti Italian Måneskin kappaleelle Zitti E Buoni, joka sai 524 pistettä. Suomen edustaja Blind Channel sijoittui puolestaan kuudenneksi 301 pisteellä.