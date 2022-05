Naton varapääsihteeri kertoo olevansa yhä varma, että Suomi ja Ruotsi hyväksytään jäseniksi

Berliini

Naton varapääsihteeri Mircea Geoana kertoo olevansa varma, että Suomi ja Ruotsi hyväksytään sotilasliiton jäseniksi, jos maat päättävät hakea jäsenyyttä.

– Jos maat hakevat jäsenyyttä, kuten ymmärtääkseni tapahtuu lähipäivinä, olen varma siitä, että (Naton) jäsenvaltiot käsittelevät heidän jäsenyytensä tässä liittokunnassa rakentavasti ja myönteisesti. Suomi ja Ruotsi ovat jo Naton läheisiä kumppaneita ja ne ovat elinvoimaisia demokratioita, joiden oikeusvaltion tila on virheetön, varapääsihteeri totesi.

Tämä pitää Geoanan mukaan paikkansa siitä huolimatta, että Turkki on esittänyt kriittisiä kommentteja Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä kohtaan.

– Keskustelimme eilen asiasta. Kuten aina Natossa, kävimme suoraa ja rakentavaa keskustelua. Turkki on tärkeä liittolainen, joka esitti huolenaiheensa, joista keskusteltiin ystävien ja liittolaisten kesken. Olen täysin varma, että jos nämä maat päättävät hakea jäsenyyttä, pystymme toivottamaan heidät tervetulleeksi ja löytämään konsensuksen.

Geoana esitti kommenttinsa toimittajille saapuessaan Nato-maiden ulkoministerien epäviralliseen tapaamiseen Berliinissä. Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergilla todettiin koronatartunta hieman ennen Berliinin kokousta, joten hän ei päässyt paikan päälle.

Stoltenbergin on määrä esiintyä etäyhteyden välityksellä myöhemmin sunnuntaina pidettävässä lehdistötilaisuudessa.

"Ovemme ovat enemmän kuin auki"

Optimistiset äänenpainot vallitsivat myös Nato-maiden ulkoministerien toimittajille antamissa kommenteissa näiden saapuessa Saksan ulkoministeriön rakennukseen. Suomen ja Ruotsin sujuvaa jäsenyysprosessia lupaili kokouksen emäntä, Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock.

– Euroopassa kaikki on muuttunut. Nato on aina ollut puolustusliitto ja sellaisena se myös pysyy, mutta ennen 24. helmikuuta (Venäjän hyökkäys Ukrainaan) Natoon liittyminen ei ollut korkealla monien maiden asialistalla. Suomessa ja Ruotsissa ihmiset eivät ennen halunneet liittyä Natoon, mutta heidät on nyt työnnetty siihen. He ovat läheisiä (Naton) kumppaneita, ja ovemme ovat heille enemmän kuin auki. Jos he päättävät liittyä Natoon, se tekee meistä vieläkin vahvemman.

Baerbockin mukaan Saksa on valmistautunut tekemään Suomen ja Ruotsin jäsenyydestä mahdollisimman nopean ratifiointiprosessin. Ulkoministerin mukaan on tärkeää, ettei jäsenyyden hakemisen ja sen hyväksynnän väliin jäävä harmaan alueen aika ole pitkä. Baerbockin mukaan liittymisprosessi onnistuu nopeasti, jos Suomi ja Ruotsi jäsenyyttä hakevat.

"Nämä ovat historiallisia hetkiä"

Luottavaisin mielin kameroiden edessä esiintyi muun muassa Kanadan ulkoministeri Melanie Joly.

– Nämä ovat historiallisia hetkiä. Kaikki liittokunnan jäsenet tiedostavat tämän, Joly kuvasi Ukrainan sodan muuttamaa maailmaa.

Jolyn mukaan tavoitteena on varmistaa, että Nato-maat toimivat yksissä mielin. Hän kertoi Kanadan työskennelleen aiemminkin Turkin kanssa erimielisyyksien ratkaisemiseksi.

– Meidän on kaikkien muistettava, että nämä ovat haastavia aikoja. – – Uskomme avointen ovien politiikkaan, ja siksi haluamme varmistaa, että eri maat kuten Suomi ja Ruotsi voivat liittyä liittoumaan. Kanada aikoo ratifioida asian nopeasti, tämä ei ole puoluepoliittisen erimielisyyden aihe Kanadassa.

Joly ei kommentoinut tarkemmin sitä, onko Turkki esittänyt suljettujen ovien takana konkreettisia vaatimuksia Nato-maille Suomen ja Ruotsin jäsenyyden hyväksymistä vastaan.

– Meillä on kaikilla poliittiset strategiamme, ja diplomatian tarkoituksena on löytää yhteistä aluetta.

Varapääsihteeri onnitteli Ukrainaa Euroviisujen voitosta

Epävirallinen kokous on ensimmäinen laatuaan Naton historiassa. Suomen ja Ruotsin lähestyvien jäsenyyshakemusten ohella tapaamisessa käsitellään Ukrainan sodan tilannetta.

Varapääsihteeri Geoana onnitteli sotaa käyvää Ukrainaa Euroviisujen voitosta. Geoanan mukaan voitto kertoo Ukrainan taakseen keräämästä valtavasta kansainvälisestä tuesta.

– Enkä sano tätä vitsaillakseni. Olemme nähneet valtavaa julkista tukea Ukrainalle. Venäjä on aloittanut brutaaleimman ja kyynisimmän sodan sitten toisen maailmansodan. Olemme yhdistyneitä ja vahvoja, ja autamme Ukrainaa voittamaan sodan.