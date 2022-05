Suurten tunteiden historiallinen Nato-päivä, kuvailee Tiina Ojutkangas pääkirjoituksessa sunnuntain päätöstä

Suomi on tänään sunnuntaina kansainvälisenkin huomion kohteena, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin kertoivat Suomen tehneen päätöksen Nato-jäsenyyden hakemisesta. Sunnuntai on kiinnostava osa historiallista kevättä, jolloin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on muuttunut merkittävästi. Niinistön sanoin, Suomessa alkaa uusi aika.

Päätöksen teki sunnuntaina tasavallan presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteiskokous eli niin sanottu tp-utva. Vaikka ratkaisu on tiedetty jo hyvän aikaa, oli sunnuntain tiedotustilaisuudessa oma jännityksensä, jonka aisti Kokkolastakin käsin.

Kolmikielisessä tiedotustilaisuudessa Marin ja Niinistö kuvailivat, että kyseessä on historiallinen päivä. Saattoi tunnistaa, että ihan tavallinen päivä ei ollut valtiojohdollakaan, joka esiintyi kansainvälisen median tentattavana. Kiinnostuksesta kertonee se, että paikalla oli noin 90 median edustajaa eri puolilta Eurooppaa ja maailmaa.

Presidentti Niinistö korosti puheenvuorossaan ja vastauksissaan kansanvaltaa ja Nato-päätöksen demokraattista käsittelyä. Lopullinen päätös eduskunnassa tehdään ratifiointikierroksen jälkeen, Niinistö muistutti tiedotustilaisuudessa. "On tärkeää, että jokainen päätöksentekijä mahdollisimman tarkoin tietää päätöksen koko sisällön", Niinistö sanoi.

Tiedotustilaisuudessa tuli luonnollisesti esiin Ruotsin ja Suomen yhdenaikainen Nato-jäsenyyden hakeminen, minkä merkitys on päivänselvä. Ruotsissa pääministeripuolue SDP ilmoittaa tänään Nato-kannastaan. Maanantaina Ruotsin hallitus pitää ylimääräisen Nato-kokouksen.

Euroopan turvallisuus järkkyi, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta. Suomi on Venäjän naapurimaa ja seuraavaksi Suomella on maailman pisin Nato-raja.

Pääministeri Sanna Marin kommentoi medialle Venäjää ja Nato-jäsenyyttä. Marinin mukaan Suomi tekee päätöksen Nato-jäsenyyden hakemisesta, koska Suomi ei halua enää koskaan joutua sotaan.

Pääministerin sanoista voivat varmasti kaikki olla samaa mieltä.

