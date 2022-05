Peruspalvelukuntayhtymä Kallio supistaa toimintaansa kesäksi – Koronatilanne hellittämässä, influenssaa liikkeellä

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveyspalveluiden toimintaa supistetaan kesällä. Suluilla pyritään rajaamaan kesäajan sijaistarvetta.

Alavieskan terveyskeskuksen vastaanotto ja laboratorio sekä neuvola ovat suljettuna 27.6.–24.7. Sievin terveyskeskuksen vastaanotto ja laboratorio ovat suljettuna 18.7.–7.8. Alavieskan hammashoitola on suljettu 27.6.–8.8. Sievin hammashoitola on suljettu 1.7.–29.7. Ylivieskan vuodeosastolta suljetaan 15 potilaspaikkaa 11.6.–15.8.

Kallion alueella koronavirustilanne on hellittämässä, vaikka tautia edelleen on liikkeellä. Lisäksi A-influenssaa on liikkeellä enenevässä määrin.

Yleisestä maskien käytöstä on luovuttu, mutta maskien käyttöä suositellaan kuitenkin edelleen julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä tietyissä tilanteissa. Maskien käyttöä suositellaan koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin mentäessä tai jos joudutaan liikkumaan kodin ulkopuolella hengitystieoireisena tai tiedossa olevan altistuksen jälkeen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä maskia käytetään edelleen sellaisissa tilanteissa, joissa ollaan lähikontaktissa asiakkaisiin ja potilaisiin. Maskia voi käyttää myös harkinnan mukaan.

Kallio tarjoaa neljättä rokoteannosta yli 65-vuotiaille hauraille ja monisairaille henkilöille, jotka eivät pärjää yksin kotona. THL suosittelee neljättä koronarokoteannosta 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille. Tehosteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut kolmesta neljään kuukautta.