Lukijan mielipide: Metsään mennään – Maakuntaviestin osuusjaot laitettava uuteen kuosiin ja jokeriosuudet mukaan

Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti on hieno ja ainutlaatuinen tapahtuma joka on säilynyt vuosikymmenten aikana hyvin. Mutta nyt sitä uhkaa näivettyminen jonka syitä tai osallisia on monia. Siihen en pureudu tässä vaan viestin kehittämiseen.

Kuullessani esitetyn osuusjaon ja perusteet, ensimmäinen ajatus, että metsään mennään. Tasa-arvo on tärkeä mutta kiintiöt eivät ole tasa-arvoa vaan siinä vallassa olevat henkilöt päättävät mieltymyksensä mukaan kuka hiihtelee.

Esitykseni on että ylimmät päättäjät palauttavat työryhmän esityksen uudelleen käsiteltäväksi koska esityksellä ei ole joukkuemäärää nostava vaan laskeva esitys.

Minun versioni viestistä on yksi naisten osuus, yksi miesten osuus, kaksi osuutta tytöt ja pojat alle 16 v. Loput neljä osuutta saa hiihtää kuka vain eli ns. jokeriosuudet. Matkoina korkeintaan 10 km ja kahdella jokeriosuudella mittaa 5 km.

Miksi näin? Neljällä jokeriosuudella varmistetaan ne isojen pitäjien kakkos-kolmosjoukkueet ja pienet kunnat saavat tai ehkä saavat jälleen mukaan joukkueet. Kärkijoukkueista en ole ollenkaan huolissani. Parhaat joukkueet ratkaisevat aina kestävyysurheilussa parhaalla kunnolla kärkisijat.

Maakuntaviesti on ollut minulle tärkeä ja kun olen ollut mukana monenlaisessa roolissa niin luulen tietäväni mitä se tärkein ihminen viestin kannalta ajattelee. Nimittäin tärkeimmät henkilöt ovat hiihtäjät. Ja tämä pohdinta lähtee hiihtäjän näkökulmasta.

Arto Kalliokoski

Perho, toivottavasti ikiliikkuja