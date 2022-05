Presidentti Sauli Niinistö tiistaina valtiovierailulle Ruotsiin – Oikeuskansleri: Niinistö voi tarvittaessa hyväksyä Nato-hakemuksen lähettämisen Ruotsista käsin

Helsinki

Presidentti Sauli Niinistö voi nuijia Suomen Nato-jäsenyyden hakemista koskevan päätöksen tarvittaessa Ruotsin-matkaltaan. Asiasta kertoo oikeuskansleri Tuomas Pöysti STT:lle.

– Periaatteessa tämä on mahdollista, jos muut edellytykset täyttyvät, hän sanoo.

Muut edellytykset ovat, että käytössä on turvallinen yhteys ja Suomen valtion hallinnassa oleva tila, jossa ei ole pelkoa siitä, että olisi asiaankuulumatonta vaikuttamista tai yhteys katkeaisi, Pöysti kertoo.

Vaikka kyseessä on niinkin tärkeä asia kuin Suomen Nato-päätös, Pöysti ei näe ongelmallisena, että Niinistö olisi ulkomailla hyväksymishetkellä.

Niinistö on tiistaina lähdössä Ruotsiin kaksipäiväiselle valtiovierailulle, jossa hänellä on varsin tiivis ohjelma.

Suomen lopullinen päätös hakea Nato-jäsenyyttä tehdään sen jälkeen, kun eduskunta on kantansa ilmaissut. Se tapahtuu niin, että valtioneuvosto tekee yleisistunnossaan muodollisen esityksen, jonka presidentti virallisesti hyväksyy.

Aikataulu riippuu siis eduskunnan Nato-käsittelyn valmistumisesta. Eduskunta aloitti maanantaina lähetekeskustelun aiheesta. Puheenvuoropyyntöjä oli heti keskustelun alettua niin paljon, että puhemies Matti Vanhanen (kesk.) totesi asian käsittelyn venyvän tiistaille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koronaepidemian takia etäyhteys otettu käyttöön

Pöystin mukaan koronaepidemian takia Suomessa otettiin käyttöön sellainen järjestely, jossa presidentti on voinut terveysturvallisuussyistä olla eri paikassa kuin valtioneuvosto.

– Hajautettu kokoontuminen on sinänsä juridisesti mahdollista, hän sanoo.

Pöystin mukaan pyritään siihen, että jos ei terveysturvallisuussyistä ole välttämätöntä, ainakin osa valtioneuvoston jäsenistä olisi fyysisesti paikalla.

Valtioneuvosto on varautunut kokoontumaan omaan istuntoonsa nopeasti sen jälkeen, kun eduskunnan käsittely on valmis. Pöystin mukaan valtioneuvoston saa koolle vaikka keskellä yötä, mutta käytännössä se on tavattu hälyttää keskellä yötä vain hätätapauksissa.

Jos kyseessä ei ole hätätilanne, valtioneuvoston pitäisi oikeuskanslerin mukaan saada noin neljä tuntia aikaa perehtyä asiaan.

– Mutta jos asia on yksinkertainen, niin kuin tässä se on, aika voi olla lyhyempikin.

Pääministeri määrää kuitenkin istuntojen ajankohdista, hän huomauttaa.