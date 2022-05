Tiina Ruotsalan kolumni: Jos kettu syö jäniksenpojan, on se väärin saalistettu

Haastattelussa vanhaa koiraa sureva filosofi kertoo kuvanneensa kuollutta ystäväänsä, mutta ei ollut vielä kyennyt katsomaan kuvia, sillä muisto tekee liika kipeää.

Lopetimme vanhan kissamme muutama viikko sitten. Suremme kovasti lähes kahdeksantoista vuotta matkassa kulkenutta viiksiniekkaa, mutta ei olisi tullut mieleenkään kuvata kalmoa, ja palata kuviin myöhemmin.

Filosofi kaipasi eläimille yhtä suurta arvostusta kuin ihmisille. Olen hyvästellyt myös omat vanhempani, eipä tullut tuolloinkaan mieleen kuvata vainajia.

Vanhan kissan lopettamispäätös oli selvä. Kun sen kunto romahti äkillisesti, oli viimeinen palvelus päästää eläin kärsimyksestä. Samaa oikeutta ihmiselle ajetaan kovasti. Toistaiseksi parantumattomasti sairas joutuu kuoleman portilla kärsimään kovia tuskia, vaikka harras toive olisi jo päästä pois.

Moni eläinystävä kyseenalaistaa eläimen lopettamisen, ja haluaa sille samaa "oikeutta" kuin kuolinkamppailussa kärsivälle ihmiselle. Eläin ei osaa puhua, mutta valtaosa niistä pyrkii peittämään kiputilansa. Pahimmillaan suuri eläinystävä pitkittää rakkaan lemmikkinsä kärsimyksiä odotellessaan luonnollista kuolemaa.

Kummallista.

Osa ihmisistä on myös vieraantunut luonnosta. Eläimen oikeus tappaa syödäkseen kyseenalaistetaan osin ulkonäön perusteella. Orava on pesärosvo, mutta tämä annetaan sille anteeksi, koska orava on niin söpö. Sen sijaan ilves ei saisi syödä rusakoita, koska puput ne vasta söpöjä ovatkin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Viime talvena osui illalla otsalampun valokiilaan päätön rusakko. Päätä en löytänyt ja raatoa metsään viedessäni, mietin tapahtuneelle eri vaihtoehtoja päätyen ilvekseen. Mitä luultavimmin ilves oli nähnyt minut ja häiriintynyt kesken illallisen. Oli kiehtova ajatus, että suomalaismetsien kissapeto oli vieraillut tontillamme.

Pari vuotta sitten uutisoitiin riistakameran tallentaneen järkyttävän jahdin, jossa sudet ajoivat takaa kahta hirviemoa ja niiden vasaa. Tällaista tapahtuu luonnossa koko ajan; linnut syövät hyönteisiä, petolinnut pienempiä eläimiä, suurpedot jopa vasoja. Ennen näistä ei saatu elävää kuvaa päiviteltäväksi, kun riistakamerat eivät metsän tapahtumia tallentaneet. Ja onhan siellä riistakameran lähettyvilläkin usein haaska, tapettu eläin muuten.