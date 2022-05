Pääkirjoitus: Kannattaisiko käyttää arkijärkeä – Jos kreikkalainen ei kelpaa, miksi Ruokavirasto saa alkaa sanalla ruoka?

Taas on saatu aikaan erikoinen nimikaplakka. Lohtajalainen kaurameijeri Mö kehitti salaattijuustoa vastaavan tuotteen, joka nimettiin "Kreikkalaiseksi vuustoksi". Kuukauden kuluttua tuotteen lanseerauksesta Ruokavirasto ilmoitti, että tuotteen nimi pitää muuttaa. Ruokaviraston mukaan "kreikkalainen" on sanana harhaanjohtava ja antaa ymmärtää, että tuote on valmistettu Kreikassa.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluva Ruokavirasto muun muassa edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Seinäjoella päätoimipaikkaansa pitävä virasto toimii noin 20 paikkakunnalla.

Mön toimitusjohtaja Annamari Jukkola kertoi olevansa yllättynyt Ruokaviraston kannasta (MT 17.5.). Yrittäjät olivat nimenomaan yrittäneet välttää maidolle varattua nimeä juusto tai nimisuojattua termiä feta, mutta pieleen meni.

Arkijärjellä olisi voinut kuvitella, että kreikkalainen-termiä saa käyttää, jos vertaa muihin vastaaviin esimerkkeihin kuten Fazerin ranskalaiset pastillit. Keskipohjanmaan lukija ihmetteli juttukommentissaan, miksi Ruokaviraston nimessä saa olla sana ruoka, kun virastossa ei valmisteta ruokaa. Ihan hyvä kuittaus.