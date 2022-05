Normal avaa kesämyymälän Kalajoelle – "Uskon myymälän tuovan kaivatun lisän", sanoo kohtaamispaikka Loiston yrittäjä Aki Keisu

Normal on aloittanut Suomen valloituksensa menestyksekkäästi. Viime vuonna Suomeen rantautuneella ketjulla on tällä hetkellä jo 27 myymälää ympäri Suomea. Tänä kesänä Normal haluaa päästä entistäkin lähemmäksi potentiaalisia asiakkaitaan avaamalla ensimmäisen ”Minimal” -kesämyymälänsä 10.6. kohtaamispaikka Loistossa Kalajoella.

Minimalin konsepti on sama kuin tavallisissa Normal-myymälöissä, paitsi että myymälän koko on tavallista pienempi ja valikoimaa mukautetaan paikallisten kesäloma-asiakkaiden erityistarpeita vastaavaksi. Minimal on auki vain kesän ajan, elokuun loppuun asti. Valikoimasta tulee löytymään kaikkea aurinkovoiteista hygienia- ja meikkituotteisiin, makeisia, naposteltavaa ja paljon muuta. Myymälässä on tarjolla monia tavallisia Normal-myymälöistä tuttuja tuotteita ja merkkejä, mutta valikoimaan on luvassa myös muutamia kesäyllätyksiä.

Jotkut saattavat tuntea Normalin jo entuudestaan, kun taas joillekin konsepti saatta olla aivan uusi. Kohtaamispaikka Loiston yrittäjä Aki Keisu odottaa Minimal myymälän avautumista normaalia enemmän.

– Tämän ketjun myymäläavaukset ovat tuoneet väkeä keskuksiin paljon. Uskon Minimalin tuovan juuri sen kaivatun lisän, mitä lomalainen päiväänsä tarvitsee. Loistossa on kesällä monipuolinen kattaus matkailijalle, toteaa Aki Keisu tiedotteessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Olemme erittäin innoissamme voidessamme avata pian ensimmäisen Minimal-myymälän kohtaamispaikka Loistoon. Kyseessä on täysin uusi paikkakunta meille. Kokemuksemme täällä Suomessa on tähän asti ollut erittäin positiivinen, ja asiakkaat ovat ottaneet miedät aina lämpimästi vastaan, toteaa puolestaan Suomen Normalin maajohtaja Lasse Lauridsen.

Minimal-myymälä tulee kokoa lukuunottamatta näyttämään samanlaiselta kuin tavalliset Normal-myymälät, niin sisustukseltaan kuin värimaailmaltaankin. Uniikkimaskotti on tietysti myös mukana meiningissä. Uusi kesämyymälä on avoinna kaikkina viikonpäivinä, ja aukioloajat mukautetaan kohtaamispaikka Loiston aukioloaikojen mukaisesti.

Lue myös:

Normal-kaupan avajaiset vetivät väkeä Kokkolassa, ensimmäiset jonottajat saapuivat tunnin etuajassa – Katso video avajaishulinasta ja ryysiksestä