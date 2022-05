Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Sodan naamiot riisutaan

★ ★ ★ ★ ★

Donbass. Ohjaus Sergei Loznitsa, 2018 Yle Teema ke 25.5. klo 21.45/Areena

Donbass, Donetskin kansantasavalta, Novorossija – ”rakkaalla” lapsella monta nimeä. Ukrainalaisen Sergei Loznitsan 2018 Cannesissa Un certain regardin voittanut Donbass on läpivalaisu Itä-Ukrainan kriisin eli nykyisen sodan alkuvuosilta. Venäjä käytti hyväkseen separatistien hallituksenvastaisia protesteja vuonna 2014 ja antoi kapinallisille sekä propagandistista että sotilaallista apuaan kuin hyökkäyssodan alkusoittona.

Dokumenteilla aloittanut ja niitä edelleen ohjaava Loznitsa (Maidan, Austerlitz, Babi Jar) yhdistää dokumentaariset oppinsa tarinankerronnan taitoihin sellaisista fiktioistaan kuin sotakuvaus In the Fog (V tumane, 2012) sekä lannistavan venäläisbyrokratian analyysi A Gentle Creature (Krotkaya, 2017). Viimeksi mainitussa oli vielä ylityöstettyä, osoittelevaa astianmakua. Donbass onnistuu täydellisesti nerokkailla, etäännyttävillä ratkaisuillaan.

Elokuva perustuu verkosta löydettyihin aikalaisvideoihin, joiden tapahtumia käsikirjoittaja-ohjaaja on taiteellisella vapaudella dramatisoinut. Donbass on mustanpuhuvampaa satiiria kuin Stalinin kuolema (2017), mutta siinä ei ole Armando Iannuccin komedian tympeää jälkiviisautta. Loznitsan elokuva on tarkka etiäinen tulevasta ja edelleen paras pikakurssi sodan taustoihin.

Donbass kuvaa kolmessatoista episodissa pitkin kohtauksin ja improvisatorisilta tuntuvin näyttelijäbravuurein miehitettyjen separatistialueiden moraalikatoa. Ohjaajan sanoin ”yhteiskunnassa tapahtuvaa dehumanisaatiota” ruokkii totuudenjälkeinen aika disinformaatiollaan. Mieletön on maailma, jossa sana fasismi on menettänyt merkityksensä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Karnevalistinen filmi, dokumentaarinen fiktio Donbass tarjoaa järkyttävän kuvan ”Neuvostoliiton jälkeisen ajan keskiaikaisesta mielentilasta” (Loznitsa). Ohjaajan elokuvia on aiemmin nähty Suomessa vain festivaaleilla. Yle paikkaa ison aukon tuomalla Sergei Loznitsan päätyön ensi-iltaan televisioon.