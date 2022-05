Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Jalkapallotähti kuolee Barcelonassa

★ ★ ★ ★

Kansan vihollinen. Ohjaus Mikko Kuparinen, 2022 C More

Alkuperäissarja on omistettu journalisteille. ”Uutinen on se, mitä ei haluta julki”, määrittelee Aamusanomien toimitussihteeri (Milka Ahlroth). Pääroolissa Kreeta Salminen on koeajalla oleva toimittaja Katja. Hän on kirjoittanut kriittisen kolumnin ihaillusta jalkapallotähdestä. Kun tämä löytyy kuolleena Barcelonan-asunnostaan, saa Katja fanien vihat päälleen sosiaalisessa mediassa. Toimitukseen kohdistuu pommiuhka.

Katja haistaa sekä uutisen että palaneen käryä. Tampereen pormestari (Tobias Zilliacus), kryptoyrittäjä (Antti Luusuaniemi), poliisin esimies ja kaupungin silmäätekevät ovat olleet jalkapalloilijan kavereita. Miksi Samuli Rantanen kuolee juuri, kun on luvannut Katjalle jatkojutun paljastavan haastattelun muodossa? Huoneessa 301 ohjaaja Mikko Kuparinen kuljetti tarinaa sujuvasti Suomen ja Kreikan välillä. Nyt ulkomaankohteena on Barcelona. Jälki on taas tyylikästä ja näyttelijät, etenkin Kreeta Salminen ja Tobias Zilliacus, kansainvälistä tasoa. Käsikirjoitus ja hahmot eivät paljasta kaikkia salaisuuksia kerralla.