Lukijan mielipide: Tuulivoima on eettinen kysymys – "Tuulivoimateollisuus tuhoaa luontoa ja sen monimuotoisuutta peruuttamattomalla tavalla"

Viime syksynä Sitra julkaisi skenaarion, jonka mukaan Suomen sähköntuotanto mullistuu 30 vuoden aikana. Sähköntuotantokapasiteetti kasvaa kolminkertaiseksi. Pääosa lisäyksestä tuotettaisiin tuulivoimalla, sen osuus nousisi peräti yli 70 prosenttiin 2050 mennessä. Se merkitsisi tuulivoiman kymmenkertaistamista.

Suomelle se merkitsisi taloudellista, inhimillistä ja terveydellistä katastrofia.

Sitran skenaario on kansainvälisten mallinnusten avulla tehty arvio, ei virallinen tutkimus. Silti siihen vedotaan. Kysyin tutkimusryhmän johtajalta, miten tuulivoiman kokonaisvaikutukset oli otettu skenaariossa huomioon. Vastaus: ei mitenkään.

Tuulimyllyn elinkaari on alusta loppuun musta. Yhteen myllyyn tarvittavan kuparin vuoksi on louhittava 50 000 tonnia kalliota. Lisäksi tarvitaan harvinaisia maametalleja, joista Kiina tuottaa 85 % ja jotka se kaivaa kammottavissa oloissa Sisä-Mongoliassa. Alueita kutsutaan syöpäkaupungeiksi, sillä asukkaat kuolevat niissä ennen aikojaan. Norjalaistutkimuksen mukaan yhden keskikokoisen myllyn lavoista irtoaa mikro- ja nanomuoveja sekä muita haitallisia aineita yli 70 kiloa vuodessa. Lopuksi lavat haudataan maahan. Tuulimyllyn perustuksiin menee vähintään 1500 m3 betonia ja 225 tonnia harjaterästä. Myllyjen valmistaminen ja rahtaaminen maailman ääristä ei ole ekologisesti kestävää.

Eikä homma pääty tähän. Saksassa myllyn iäksi jää alle viisitoista vuotta. Toiminta ei enää kannata, kun tuet loppuvat ja huoltokustannukset nousevat. Saksassa myllyjen rakentaminen on kääntynyt purkamiseksi suuren vastustuksen takia. Yhden myllyn purku maksaa n. 10 % rakentamiskuluista eli puoli miljoonaa euroa. Jätelaki ja -asetus määräävät, että massasta 70 % on kierrätettävä. Se tarkoittaa perustusten räjäyttämistä ja roinan rahtaamista pois eli rekkarallia toiseen suuntaan. Ellei perustuksia pureta, betonirautojen korroosio turmelee pohjavedet. Purkuvastuu jää maanomistajalle, sillä loppuvaiheessa tuulivoimayhtiö on tehnyt konkurssin tai kadonnut ulkomaille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pohjois-Norjassa 1,3 miljardia maksanut uusi tuulipuisto odottaa purkupäätöstä. Se tulee varmasti. Huomautus: meillä kaavoittaja eli kunta vastaa oikeudessa, kun maksajaa haetaan.

Keskikokoisen myllyn lapoihin kuolee vuodessa 50 kiloa hyönteisiä. Ruotsin tuulimyllyt tappavat vuosittain yli 60 000 lintua. Suomalainen erämatkailuyritys joutui lopettamaan toimintansa, kun tuulivoima vei asiakkaat. Saman yrityksen pihapiiri hiljeni muutenkin, sillä linnunpöntöt jäivät tyhjiksi. Tuulipuistot haittaavat eläinten lisääntymistä, pirstovat elinympäristöä ja alentavat alkutuotantoa. Kiinalaistutkimuksen mukaan hävitettyä alkuperäisluontoa ei voida palauttaa.

Tuulivoimateollisuus tuhoaa luontoa ja sen monimuotoisuutta peruuttamattomalla tavalla. Hinta on myös talouden ja inhimillisen kärsimyksen kannalta mittaamaton. Yksityisten ihmisten ja kyläkuntien taistelu tuulimyllyjä vastaan on epätoivoista, kun vastassa ovat poliittiset päättäjät, virkamiehet, tuulivoimayhtiöt ja valtamediat. Jopa valtioneuvosto: sen tilaama tutkimus päätyi kieltämään infraäänen terveysvaikutukset. ”Tiede” antoi tukensa tuulivoimayhtiöille. Olen tutustunut tutkimukseen ja päätynyt samaan kuin emeritusprofessori Kimmo Suomi ja monet muut kriitikot: se edustaa läpivaltiollistunutta eli politisoitunutta tutkimusta, jonka todistusvoima on kyseenalainen. Tulos on lisäksi ristiriidassa laajan vertaisarvioidun kansainvälisen tutkimuksen kanssa.

Hallitus haluaa ”sujuvoittaa” tuulivoimalupien käsittelyä valitusten vähentämiseksi. Miksi jyrätä kansalaisoikeudet kun asian voisi hoitaa laillisesti? Säädettäköön erillinen tuulivoimalaki, jossa otetaan huomioon kaikki osapuolet oikeudenmukaisesti.

Miljardien lapioiminen ulkomaille ja metsään jatkuu. Se on toki vain rahaa, mutta sille voisi olla muutakin käyttöä.

Tuulivoima on eettinen kysymys. Lopullisen hinnan me maksamme menetyksinä.

Antti Saari

Kokkola