Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogissa Emil Holmer: "Kokkolan vuosi oli minulle erittäin vaikuttava ja tärkeä"

Kävin Pohjoismaista taidekoulua vuosina 1996-97. Sen jälkeen menin Uumajan Kuvataideakatemiaan, Ruotsiin. Sen jälkeen muutin Berliiniin, jossa olen asunut ja työskennellyt siitä lähtien.

Kokkolan vuosi oli minulle erittäin vaikuttava ja tärkeä. Opetusohjelma oli erittäin intensiivinen ja todella monipuolinen. Opettajat olivat Amerikasta, Aasiasta, Itä-Euroopasta, muista Euroopan maista ja sekä paikallisia että pohjoismaisia. Miehiä ja naisia, nuoria ja vanhempia, edustaen erilaisia näkökulmia. Modernistisiä, postmodernistisiä, perinteisiä menetelmiä kuten maalaus sekä uudempia; digitaalista, installaatioita, paikka- ja aikasidonnaisia jne. Koska ohjelma oli niin vaihtelevaa, olosuhteet pyrkyröintiin ja vallan väärinkäyttöön eivät olleet niin läsnä.

"Mobular"digitaalinen maalaus lasille/ digital painting on glass, 100x150 cm, 2021. Emil Holmer

Yksi hyvistä puolista oli, että se oli elävä esimerkki siitä, että kaikki liittyy toisiinsa. Modernismin ja postmodernismin välillä ei ole absoluuttista rajaa. Maalaus voi elää rinnakkain esimerkiksi relaatioperformanssitaiteen kanssa, se ei ole ongelma. Kokkolan jälkeen taideakatemiassa löysin itseni tilanteesta, joka tuntui riippuvan eräänlaisesta ahdistuneesta pseudokonfliktista modernismin ja postmodernismin, perinteen ja nykytaiteen, käsityön ja ei-objektitaiteen välillä, ja se tuntui minusta turhalta energiavuodolta.

Itse asiassa Pohjoismaisen taidekoulun luova ilmapiiri muistutti monimuotoisuudessaan enemmän sitä, mitä taidemaailmassa kehittyi paljon myöhemmin, kuten vuoden 2008 jälkeen, jolloin esteettiset kategoriat alkoivat hajota ja erilaisia käytäntöjä saattoi esiintyä rinnakkain.

"Qryn" tempera ja sekatekniikka kankaalle/dispersion paint on canvas, 165x125 cm, 2020. Emil Holmer

Luulen, että Pohjoismainen taidekoulu oli aikaansa edellä tässä mielessä. Koulun opetusohjelma ei yrittänyt olla trendikäs, vaan antaa parhaat mahdolliset työkalut oppilaille heidän taiteellisessa kehityksessään. Saattoi olla kursseja jossa opeteltiin sekoittamaan värejä, seuraavalla viikolla rakennettiin soittimia roskista ja samaan aikaan oli myös taiteen teoriaa ja taidehistoriaa.

Minulle oli tärkeää liittyä suomalaiseen taidemaailmaan, joka vaikutti silloin hyvin erilaiselta kuin ruotsalainen. Ehkä siksi, että se on vapaampi eräänlaisesta luokka-ajattelusta ja mukautumisesta jota esiintyy Ruotsissa, ehkä sen imperialistisen perinteen vuoksi. Suomi oli minulle enemmän punkkia. Ehkä luonnollisesti kriittisempi valtarakenteille. Luulen, että Berliinistä Suomeen on eräänlainen taiteen sukulinja, "wilde malerei", joka sai Suomessa oman elämänsä tavalla, jota ei koskaan tapahtunut Ruotsissa.

"Mirror" tempera ja sekatekniikka pahville/ dispersion paint on cardboard, 70x62 cm, 2021. Emil Holmer

Oppilaat olivat sekoitus ihmisiä pohjoismaista, sekä isommista kaupungeista että paikallisia oppilaita. Tästä tuli hyvin elivoimainen sekoitus ja eräänlainen todiste siitä, että tila on poliittista ja että taide on riippuvainen terveiden, monimuotoisten tilojen luomisesta. Ei vain puhetta siitä, mitä pidetään korrektina tai ei, vaan aidolla tavalla. Alitajuisesti, tästä ilmapiiristä tuli minulle ihanne jota myöhemmin elämässäni, omassa työskentelyssäni, yritin jäljitellä parhaani mukaan. Myös esteettisesti.

Olen juuri nyt siinä kehitysvaiheessa, jossa ymmärrän jälleen, kuinka tärkeää on luoda taiteilijoille itsenäistä tilaa vaihtoon ja kasvuun kapitalististen rakenteiden ja valtion instituutioiden ulkopuolelle. Nuorena teini-iässä minulla oli outoja unia ja näkyjä, joita vannoin noudattavani. Kun olen menettämässä itseni, yhdistyn niihin uudelleen. Taide edusti minulle turvapaikkaa, paikkaa, josta löytyi muitakin kummajaisia.

"nimetön/untitled" muste paperille/ink on paper, 42x29cm, 2022. Emil Holmer

Etsin tapaa ilmaista näkemystäni, mutta myös alistua ammatille. En ole varma, löysinkö taiteen koulutusjärjestelmästä sitä, mitä toivoin. Ehkä päinvastoin.

Olen taidemaalari joka tekee myös taidegrafiikkaa, kollaaseja, piirustuksia ja oikeastaan myös joskus musiikkia ja videoita. Olen syntynyt ruotsalaisessa keskikokoisessa Karlstadin kaupungissa ja myöhemmin muutin Tukholmaan. Muutin Berliin vuonna 2003 ja olen ollut täällä siitä lähtien. Berliini on rakennettu likaiselle suolle ja jos se rakastaa sinua, se tekee sen hyvin karulla tavalla. Löysin kaupungin olemuksen, me tulimme osaksi toisiamme, ja niin se tulee olemaan.

"carrier" muste paperille/ ink on paper,19x26cm, 2022. Emil Holmer

Emil Holmerin teoksia on ollut esillä erilaisissa museoissa ja gallerioissa Euroopassa ja Skandinaviassa. Hän on työskennellyt Etelä-Afrikassa ja Australiassa. Hän myös opettaa taidetta säännöllisesti. Hänen teoksiaan ja kehittymistään voi seurata hänen nettisivuillaan.

I went to Nordiska Konstskolan in 1996-97. After that I went to the Academy of fine arts, in Umeå, Sweden. After that I moved to Berlin, where I live and work since.

The year in Kokkola was very influential and important to me. The programme was very intense, and very diverse. The teachers were from America, Asia, Eastern Europe, other European countries as well as local and Scandinavian. Male and female, younger and older. Representing different perspectives. Modernist, postmodernist, traditional methods like painting as well as newer; digital, installation, relational etc. Also, as the programme was so shifting, conditions for careerism and power abuse were not so present.

One good thing about this is that it became a living example that everything is connected. There is no absolute line between modernism and postmodernism. Painting can coexist with for example relational performance art, it is not a problem. After Kokkolla, in the art academy, I found myself in a situation which seemed to depend on a kind of anxious pseudo conflict between modernism and postmodernism, tradition and the contemporary, craft and non-object art, and it seemed to me like unnecessary energy leakage.

Actually, the creative climate of Nordic Art School, in its diversity, reminded more of what evolved in the art scene much later, like after 2008, when aesthetical categories started to dissolve, and different practices could exist alongside each other. I think N.K was before its time in this sense. The programme of the school did not try to be trendy, but to provide the best possible tools for the students in their artistic development. You would have courses in how to mix color, the next week you would build musical instruments out of trash. Alongside with art-theory and history.

For me it was important to connect to a Finnish art scene that seemed very different from the Swedish at the time. Maybe because it's more free from a sort of class-thinking and conformity that exists in Sweden, perhaps because of its imperialist tradition. Finland was more punk to me. More naturally critical to power structures perhaps. I think there is lineage from Berlin to Finland, a kind of “wilde malerei” that got its own life in Finland in a way it never did in Sweden.

Students was a mix of people from Scandinavian countries, and bigger cities, as well as students from the local area. This became a very vital mix, and a kind of proof that space is political, and that art is dependent on creating healthy, diverse spaces. Not just to pay lip service due to what's considered correct or not, but in an authentic way. Subconsciously, this climate became an ideal for me that I later in life tried to emulate best I could, in my own practice. Also aesthetically actually.

I am right now at a point in my development where I again understand the importance of creating independent space for artists to exchange and grow, outside of capitalist structures and state institutions.

I am a painter who also does printworks, collage, drawing, but actually also sometimes music and video. I was born in the Swedish mid-sized city of Karlstad, and later moved to Stockholm. I moved to Berlin 2003 and have been here since. Berlin is built on a dirty swamp and if it loves you back, it's in a very tough way. I found the essence of the city, and we became part of each other, and that's how it will be.

As a young teenager, I had weird dreams and visions that I swore an oath to pursue. When I lose myself this is what I reconnect to. Art represented a refuge for me, a place where other freaks were to be found. I was looking for a way to express my vision but also to submit myself to a craft. I am not sure that I found what I was hoping for in the educational system of art in general. Perhaps the opposite. I have shown my works in different art Museums and galleries in Europe and Scandinavia. I have worked in South Africa and Australia. I also teach art regularly. If you want you can see my work and development on my webpage