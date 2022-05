Pääkirjoitus: Turkin toiminta hermostuttaa Pohjolassa – Diplomatian keinot auttavat monessa tiukassa paikassa

Harmittavia hidastuksia on tullut Suomen Nato-matkaan. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on toistuvasti sanonut vastustavansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Tällä viikolla on moneen kertaan toistettu tietoa Turkin kriittisestä näkemyksestä, mikä viivästyttää Suomen Nato-hakemuksen etenemistä Naton neuvostossa.

Kun Suomen korkein johto teki Nato-päätöksen viime viikonloppuna, eduskunta keskusteli ja äänesti alkuviikolla ja hakemus juhlallisesti luovutettiin Naton pääsihteerille Jens Stoltenbergille, olivat toiveet korkealla nopeasta käsittelystä. Nyt ei ole käytännössä päästy alkua pidemmälle.

Presidenttiparin ja suomalaisten ministerien, muun muassa Mika Lintilän, alkuviikon Ruotsin matka korosti jos mahdollista entisestään Suomen ja Ruotsin yksituumaisuutta. Yhteistyöstä ja Nato-hakemisen samanaikaisuudesta kertoo tietysti Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin ja Niinistön yhteinen Yhdysvaltain matka. Presidentti Joe Bidenin tuki Pohjoismaiden jäsenyydelle on erittäin vahva. Bidenin näkyvä tuki on merkittävä hyöty myös Turkin kanssa väännettäessä.

Mitä Turkin kannan muuttamiseksi on tehtävissä? Niinistö sanoi torstaina Washingtonissa olevansa valmis itsekin osallistumaan ratkaisun hakemiseen Nato-jäsenyyttä koskevaan kiistaan. Aiemmin viikolla Erdogan kuitenkin totesi, ettei matka kannattaisi. Siitä voi olla varma, että Niinistö käyttää kaikki keinot Nato-jäsenyyden edistämiseksi.

Perjantaina Turkin presidentti Erdogan kertoi medialle keskustelevansa lauantaina Suomen valtiojohdon ja Naton pääsihteerin kanssa. Keskusteluyhteyttä tarvitaan, että pattitilanteesta päästään eroon. Suomen nopeasti muuttunut Nato-käsitys ja ravakka oma prosessi eivät saa mennä hukkaan Turkin presidentin tietämättömyyden tai oikuttelun vuoksi. Jos Erdoganilla on väärä käsitys Pohjoismaiden suhtautumisesta terrorismiin, voi faktojen avulla yrittää kääntää turkkilaisen pään.

Miten yksi maa voi estää Suomen Nato-hakemuksen etenemisen? Niin kauan kuin Turkki on poikkiteloin, muu Nato ei voi tehdä yhtään mitään. Täytyy luottaa siihen, että tämäkin ongelma pystytään ratkaisemaan, diplomatia ja kompromissit voivat olla vaikuttavia sanoja. Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä Turkki tuskin voi lopullisesti estää, mutta hidastajaksi siitä on.

