Pääkirjoitus: Vihreillä on todellinen kannatuskriisi

Tänä viikonloppuna kokoontuvan vihreiden puoluekokouksella riittää pohdittavaa, kun ottaa huomioon, millaisessa tilanteessa puolue on suuntaamassa eduskuntavaaleihin. Kannatus on huonolla tolalla vanhempainvapaalla olevan puolueen puheenjohtajan Maria Ohisalon palatessa töihin kesäkuun alkupuolella.

Ohisalo otti puoluettaan haltuun linjapuheellaan Joensuussa lauantaina. Kokouksen tärkein anti on hyväksyä puolueen poliittinen ohjelma seuraaviksi vuosiksi. Ohisalo toi turvallisuuskeskusteluun viime aikojen puheisiin verrattuna poikkeavan näkökulman sanomalla, että "turvallisuus tarkoittaa paljon muutakin kuin turvaa aseelliselta uhalta”. On tietysti selvää, että kokonaisturvallisuus on monien asioiden summa.

Nato-osiossa sai puolueen ulkoministeri Pekka Haavisto puheenjohtajan lämpimät kiitokset. On sanomattakin selvää, että Haavisto on ollut myös viime ajat puolueen näkyvin hahmo. Nato-hakemuksen allekirjoittajana ja koko kevään turvallisuuskeskustelun ajan Haavisto on kerännyt pisteitä ainakin mahdolliselle presidenttiehdokkuudelleen. Puolueen kannatuksessa Haaviston toiminta ei ole näkynyt, mitä voi hiukan ihmetelläkin.

Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa Vasemmistoliitto ajoi vihreiden ohi. Tilanne on harvinainen ja edellisestä kerrasta, kun kannatukset ovat näin päin, on aikaa. Vaikka kannatusero ei ole suuri, järjestyksellä on väliä. Vihreiden kannatuslukema on ainoastaan 8,8.

Kaukana ollaan viiden vuoden takaisista kannatusluvuista, jolloin tohdittiin puhua jopa mahdollisesta pääministeripuolueesta. HS-gallupin kaikkien aikojen kovin lukema on vuoden 2017 elokuulta, 17,5 prosenttia. Töitä on siis tehtävänä eikä kriisipuolueesta puhuminen ole yhtään liioittelua.

