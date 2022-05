Pääkirjoitus: Opettajaa saa muistaa kohtuudella – Huomaavaisuus ilahduttaa ketä tahansa kesäloman alkaessa

Opettajien muistaminen koulujen kesäloman alkaessa on vanha perinne, jonka järkevyydestä on viimekin aikoina keskusteltu. Sosiaalinen media ryöpsähtää täyteen vastauksia, kun joku esittää näin konkreettisen kysymyksen. Pitääkö opettajaa muistaa ja millainen on sopiva lahja.

Ihan lyhyt vastaus on varmastikin, että ei pidä, mutta tuskin kukaan pahastuu huomaavaisuudesta. Muistaminenhan ei tarkoita välttämättä edes rahalla hankittua lahjaa vaan se voi olla hyvän kesän toivotus, kukka tai omatekemä kortti.

Opettajilla on kullakin oma käsityksensä asiasta. Keskipohjanmaan haastattelema ylivieskalaisen Taanilan yhtenäiskoulun matemaattisten aineiden opettaja Niina Koutonen kertoo, että hänen mielestään "kiitos" on paras tapa muistaa opettajaa lukuvuoden päättyessä. Hän kokee saaneensa palkintonsa jo lukuvuoden aikana, kun oppilas hymyilee tai nauraa onnistuessaan (KP 23.5.).

Alakouluissa opettajien muistaminen on yleisempää kuin yläkouluissa. Perusopetuksen rehtori Juha Salo Lohtajalta sanoo lehtijutussa, että opettajien muistamisesta ei ole ollut koskaan sellaista ongelmaa, että se rasittaisi perheen tuloja.

Lahjan hinnassa raha varmasti meneekin. Koulun henkilökunnalle kalliin lahjan vastaanottaminen on kiusallista eikä opettajan muistamisesta saa tulla kilpavarustelua, johon kaikilla ei ole varaa eikä halua.

Pieni lahja loman alkaessa on mukavaa muistamista ja huomaavaista toimintaa, josta ei kannata tehdä ongelmaa. Loman alkaessa lapset ja nuoret ovat ansainneet kiitoksensa. Ihan varmasti myös opettajat.

Tiina Ojutkangas

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.