Killalta uusi aluevaltaus Kokkolassa: Toriterassi tuo torille menoa ja energiaa kesäkuun alusta lähtien



Gary Timm on tuttu mies Killan baaritiskin takaa.

Gary Timm on tuttu mies Killan baaritiskin takaa.

Terassi by Kilta avaa ovensa Kokkolan torilla 1. 6. järjestettävän iltatorin yhteydessä. Terassi by Kilta on toriterassi, jossa tarjoillaan alkoholijuomia sekä alkoholittomia juomia.