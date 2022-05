Nivalassa kotiseutuviikolla järjestettävässä tapahtumassa esiintyvät Apulanta ja Beast in Black: "Lukuisat tapahtumat luovat ihmisille uskoa tulevaan ja antavat irtioton haasteellisista ajasta"



Uikon Taikaa -kaupunkifestivaali Nivalassa on kesätapahtuma, jonka tavoitteena on tuottaa valtakunnan ykkösesiintyjien kautta paikkakuntalaiselle, paikkakunnalla kesällä vieraileville ja myös alueen kaikille ihmisille tapahtuma -elämyksiä. – Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2003 asti ja festivaali on kasvattanut joka vuosi kokoaan sekä kävijämääräänsä, Liikuntakeskus Uikon toimitusjohtaja Pekka Niemelä kertoo.