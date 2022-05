Lukijan mielipide: Totta vai tarua Kruunupyyn kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista

Keskipohjanmaa kirjoitti 17.5.2022 Kruunupyyn kunnan sosiaali-ja terveyspalveluiden järjestämisestä soteuudistuksen tullessa voimaan 1.1.2023 alkaen. Artikkelin otsikkona oli: ”Kiireellinen hoito pysyy Kokkolassa”. Tämä ei ole mitään uutta, eikä se tuo minkäänlaista lisäarvoa Kruunupyyn kunnan asukkaille. Kiireellisessä tapauksessa on aina pätenyt se, että potilas on oikeutettu saamaan hoitoa lähimmässä hoitopaikassa. Jatkohoito on sitten, tapauksesta riippuen tapahtunut ao. hoitoyksikössä taikka siinä hoitoyksikössä mihin potilaan kotipaikkakunta kuuluu. Myös nyt voidaan pidempiaikaista hoitoa varten antaa maksusitoumus hoidon jatkamiseksi samassa hoitopaikassa.

Tekstin mukaan ensi vuoden alussa asumispalveluyksiköissä Kokkolassa ja Kruunupyyssä asuvat saavat jäädä asumaan nykyisiin asuntoihinsa, mutta sen jälkeen em. asumispalvelua tarvitsevin potilaiden osalta ei mainita mitään. Missä heidän asuntonsa sijaitsevat?

Soitella on tällä hetkellä Kruunupyyn eri kunnanosissa yhteensä 20 eri palveluyksikköä. Näistä 18 on Soiten omana toimintana ja 2 ns. ostopalveluna (Backebo ja Sylviahemmet). Ensihoidon järjestämiseksi Soite on sijoittanut ambulanssin Alaveteliin. Kaikkien edellä mainittujen palveluiden järjestäminen 1.1.2023 alkaen Pohjanmaan hyvinvointialueen toimesta on epäselvää.

Kirjoituksessa mainitaan Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen laatineen vastuunjakotaulukon, jota aluevaltuusto käsittelee kokouksessaan 6.6.2022. Tämä taulukko on luettelo kaikista niistä asioista ja palveluista, joista Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueiden pitäisi tehdä sopimus. Laadittu vastuunjakotaulukko ei takaa mitään palveluja Kruunupyyn kunnan asukkaille. Vasta hyvinvointialueiden tekemät sopimukset mahdollistavat joidenkin palveluiden jatkumisen samalla tavalla kuin nyt. Voimassa olevien lakien mukaan Pohjanmaan hyvinvointialue ei voi tehdä vain Kruunupyytä koskevia sopimuksia. Mikäli sopimuksia syntyy, niin ne koskevat kaikkia Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntia eli Larsmoa, Pedersöreä Pietarsaarta jne.

Hyvinvointialueiden välillä ei ole tehty yhtään Kruunupyyn palvelujen järjestämistä koskevaa sopimusta ja vastuu niiden järjestämiseksi siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Voimassa olevan Terveydenhoitolain 48 § perusteella henkilö voi valita perusterveydenhuollosta vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman mistä tahansa. Valinta ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, pitkäaikaista laitoshoitoa eikä sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja esim. kotihoitoa. Koska tilanne Kruunupyyn palveluiden järjestämisestä on näin epäselvä, niin ainoa mahdollisuus varmistaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut läheltä, on kirjautua Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella olevan terveyskeskuksen asiakkaaksi. Kaikki muu on toiveajattelua ja olettamuksia eli tässä vaiheessa vielä tarua. Ymmärrän kyllä, että artikkelin kirjoittanut toimittaja on laatinut tekstin Pohjanmaan hyvinvointialueelta saamansa informaation perusteella.

Tapani Myllymäki

Alaveteli