Näin kesätöiden kynnyksellä ajattelin heittää haasteen Toholammin pankeille jonkinlaisen sijoitustapahtuman järjestämisestä nuorisolle ja muillekin sijoittamisesta kiinnostuneille. Muistan omasta nuoruudesta, kuinka tuli tuhlattua rahaa aivan jonninjoutavaan, ja sitten kun löytyi tupakka, viina ja naiset niin vielä holtittomammin. Kirjastossa kävin kyllä kauppalehteä lukemassa, mutta lähinnä siitä syystä, että takasivulla oli siihen aikaan yläosattoman naisen kuva. Erään kerran samalla sivulla oli artikkeli, jonka sanoma oli, että Nokiaan sijoittamalla olet 10 vuoden päästä miljonääri. No, eipä napannut silloin, vieläkin kaduttaa.

Pointtina tässä on se, että nuorena täytyykin pitää hauskaa, mutta hetken kannattaa miettiä, voisiko osan käsiinsä saamista tuloista sijoittaa esim. rahastoihin tai suoraan pörssiosakkeisiin. Suosittelen tutustumaan vaikka Inderesin keskustelupalstaan ja Inderesin sivuilta löytyy paljon tietoa asiasta kiinnostuneelle.

Mielestäni pankit voisivat ottaa kopin asiasta, vaikka kulut sijoittamisessa on pankin kautta hieman kalliimpaa, mutta mieluummin tuen oman pankin toimintaa. Onhan noita Nordnet, eToro ja muitakin mitä kautta voi toimia. Varmaan tuolta Inderesiltä saa paikalle höpisemään Verneri Pulkkisen, Sauli Vilenin tai jonku vauhdikkaan analyytikkopersoonan, joita tulee seurailtua. Sitä paitsi nyt on hyvä aika alkaa sijoittamaan, kun on kurssit niianneet syvälle.

Marko Virkkala