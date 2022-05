Suursijoittaja George Soros: Ukrainan sota voi olla kolmannen maailmansodan alku

Davos

Amerikkalainen suursijoittaja George Soros varoittaa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan saattaa olla kolmannen maailmansodan alku. Sorosin mukaan sota on järkyttänyt Eurooppaa sen perustuksia myöden.

– Meidän on käytettävä kaikkia resurssejamme, jotta saisimme sodan loppumaan pian. Paras ja ehkäpä ainoa tapa säilyttää sivilisaatiomme on lyödä Putin niin pian kuin mahdollista, Soros sanoi puhuessaan Maailman talousfoorumin yhteydessä Davosissa yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.

Soros muistutti myös, että Eurooppa on huomattavasti luultua vahvemmassa asemassa venäläisen maakaasun suhteen.

– Putin on pannut kaasua varastoon sen sijaan että olisi myynyt sitä Eurooppaan, mikä on luonut kaasupulan. Heinäkuuhun mennessä varastotila on kuitenkin käytetty loppuun, eikä Venäjällä sen jälkeen ole muuta vaihtoehtoa kuin myydä kaasua Eurooppaan, joka on sen ainut markkina-alue, Soros sanoi.

– Putin on ovelasti kiristänyt Eurooppaa uhkaamalla katkaista kaasun, mutta todellisuudessa hänen asemansa on paljon heikompi kuin mitä hän esittää, suursijoittaja jatkoi.