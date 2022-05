Kesä-Kino-Keskipohjanmaassa vieraana kokkolalaislähtöinen näyttelijä Mika Melender – Käsittelyssä astetta erikoisempi supersankarileffa Everything Everywhere All at Once sekä Walesiin sijoittuva tv-sarja Varjojen maa

Videoblogimme on kesän kunniaksi jalkautunut kentälle ja saanut terassivieraaksi kokkolalaislähtöisen Mika Melenderin. Näyttelijä on tuttu tv-sarjoista Jälkeläiset, Syke ja Nyrkki sekä elokuvista A Moment in the Reeds, Hölmö nuori sydän ja Hymyilevä mies.

Everything Everywhere All at Once. Ohjaus ja käsikirjoitus Dan Kwan ja Daniel Scheinert. Kuvaus Larkin Seiple. Pääosissa Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis. 139 min. K16. Bio Rex, Kokkola. Kino Virta, Kalajoki.

Everything Everywhere All at Oncea katsellessa tulee mieleen vähän kaikenlaista yhtä aikaa. Ei voi välttyä ajatukselta, että tarinan ”versumihyppely”, maailmojen rinnastaminen ja Evelynin (Michelle Yeoh) tempautuminen arjestaan supersankarifantasiaan, on naisen selviytymiskeino ruuhkavuosien keskellä. Ruuhkavuosista puhutaan yleensä nuorten aikuisten kohdalla, kun mahdollinen työura ja mahdolliset lapset kilpailevat ajasta, jota omiin tarpeisiin ei tahdo riittää. Yhtä hyvin Evelynin ja puolisonsa Waymondin (Ke Huy Quan) viisikymppinen pesulayrittäjäpari elää ruuhkahuippua. Pienyrityksessä pärjäillään kädestä suuhun, verovirkailija (Jamie Lee Curtis) painaa päälle, ja aikuinen lapsi Joy (Stephanie Shu) on silti lapsi. Perheen on vielä pidettävä huolta samassa taloudessa asuvasta isästä (James Hong). Kun Evelynille ja Waymondille ei tahdo löytyä yhteistä aikaa, on avioero ovella.

Elokuvan perusta on perinteinen perhe- ja rakkaustarina, mutta se kerrotaan fantasian keinoin. Vähemmälläkin satuilulla olisi tullut toimeen. Yli kaksituntisen filmin ensimmäinen puolisko on sekasotku supersankaritoimintaa, liioitellulta tuntuvaan K16-ikärajaan saakka. Pääroolissa Michelle Yeoh toimii ankkurina ja kiintopisteenä, mutta hänkään ei voi mitään ympärillään riehuvalle kurittomalle pyörremyrskylle. Pakkomielteinen kekseliäisyys syrjäyttää harkinnan. Dialogissa puhutaan fiksuja superpositiosta, taisteluaseina käytetään seksivälineitä. Jos ananas kuuluu pitsaan, kaikki kuuluu pitsaan - eikä millään ole enää mitään väliä. Ohjaajapari Dan Kwanin ja Daniel Scheinertin ideahelmet hukkuvat runsaudenpulaan.

Pahinta on henkilöhahmojen uhraaminen karikatyyreiksi. Evelynin, Waymondin ja Joyn perheongelmia on vaikea ottaa vakavasti, kun kaikki pyrkimykset ihmistenväliseen yhteyteen rikotaan kömpelöllä, huonosti rytmitetyllä komiikalla. Kun vielä loputon juonen selittely, jottei katsoja putoaisi kärryiltä, yhdistetään kuvasuhteiden vaihteluun, on käsillä muodoton vyyhti, jonka äärellä mielenkiinto herpaantuu.

Toisaalta, tarvitaanhan teatterissakin ensimmäisessä näytöksessä pohjustusta, jotta toinen näytös iskisi toivotulla tavalla. Ja pitäähän vitsissäkin ensin luoda tilanne, jotta sen kärki osuisi kuulijaan. Toisella puoliskollaan Everything Everywhere All at Once selkiintyy sydämelliseksi kertomukseksi vastuksien voittamisesta. Silloin onnistutaan tavoittamaan myös se leikkisyys, joka alussa loisti vain poissaolollaan. Elokuva on arjen supersankaritarina, jossa kiperimmistä tilanteista selvitään odottamattomalla, vastustajan yllättävällä ratkaisulla: huutamalla vaikkapa ”rakastan sinua”, tai pissaamalla housuun. Kwanin ja Scheinertin filmissä moka on lahja.

Everything Everywhere All at Once on ohjaajien työvoitto, jossa lopun lahja yleisölle saa unohtamaan alkupuolen mokailut. Lisäksi tekijät todistavat, että elokuviin ei aina tarvita kokovalkoisia näyttelijöitä. Musiikkivalinnat ja Son Luxin alkuperäissävelmät lumoavat.