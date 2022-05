Hus: Suomessa on hyvin todennäköisesti todettu ensimmäinen apinarokkotartunta

Helsinki

Suomessa on hyvin todennäköisesti todettu ensimmäinen apinarokkotartunta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) kertoo tiedotteessaan. Husin mukaan mahdollinen tartunta on todettu Euroopassa matkustaneella miehellä tänään.

Hus kertoo, että miehen tartunta on varmistettu orthopox-ryhmään kuuluvan viruksen aiheuttamaksi. Apina- ja isorokkovirukset ovat orthopox-viruksia. Husin mukaan mies on kotihoidossa ja hänellä on korkea kuume sekä rakkuloita. Muutoin miehen vointi on hyvä.

Lopullinen varmistus apinarokkotartunnasta saadaan loppuviikosta, kun näytteen sekvensointi valmistuu, tiedotteessa sanotaan.