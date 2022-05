Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus on viimeinkin hyväksynyt muutoksia hiihdon maakuntaviestin osuuksiin ja hiihdettäviin matkoihin. Tässä vaiheessa voi sanoa, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Maakuntaviestin näivettyminen on ollut näkyvissä jo vuosia ja on hyvä, kun maakuntahallitus on vihdoin herännyt asiassa.

Penkkiurheilijana ja maakuntaviestin innokkaana seuraajana olen huolestuneena ottanut kantaa ko. asiaan jo pariinkin kertaan yleisönosastolla huonoin tuloksin, sillä olenhan vain sivustaseuraaja. Ensimmäisen muutosesityksen tein 3–4 vuotta sitten ja viimeksi edellisen maakuntaviestin jälkeen, ja esitys lytättiin alas hyvin arvovaltaiselta maakunnalliselta tasolta. Tiedän, että meikäläisen ruohonjuuritason aktivistin esityksellä ei ole käytännössä mitään merkitystä maakuntaviestin tulevaisuuteen, mutta eihän yrittänyttä laiteta. Jospa kolmas kerta edes jotain sanoisi.

Maakuntahallitus lähtee päätöksellään nuorentamaan joukkueita poistamalla 18-vuotiaiden poikien osuuden. Tilalle tulee toinen naisten osuus ikävuosille 18-vuotiaasta eteenpäin. Lisäksi osa miesten osuuksista lyhennetään viiteen kilometriin. Kysynkin maakuntahallitukselta, että mihin perustuu viestin nuorennusleikkaus, kun 18-vuotiaan pojan tilalle tulee osuus yli 18-vuotiaalle naiselle. Eikö tällä muutoksella hiihtäjien ikärakenne selvästi kasva eikä suinkaan pienene.

Kertaan vielä aikaisemman esitykseni uudelleen päivitettynä. Osuudet: 14P 3 km, 14T 3 km, 17P 5km, 17T 3 km, Na 5 km, Na 3 km, Mi 10 km, 3 X Mi 6 km. Viestissä on yhteensä 8 osuutta, 3 osuutta naispuolisille ja 5 osuutta miespuolisille. Viestin pituus on 50 km, joka on sama kuin maakuntahallituksen päätöksessäkin.

Perustelen osuuksia sillä, että alle 14-vuotiaille pojille ja tytöille pitää olla ehdottomasti omat osuudet, koska yleensä alakouluissa hiihdetään pääasiassa talvella satoi tai paistoi. Tämän ikäiset ovat pahimmassa murrosiässä ja alakoulussa hiihtäneet nuoret lopettavat herkästi tuossa iässä ellei heidän kaverinsa hiihdä tai vanhemmat eivät ole tarpeeksi motivoituneita kuljettamaan lapsiaan harrastuksiin ja kilpailuihin.

Tietääkseni maakuntaviestityöryhmässä on vastustettu tämänikäisten osuuksia, koska heillä on jo koululaisten maakuntaviesti. Mielestäni tämän ikäisillä ei ole liiaksi kilpailuja, ja jos halutaan nuorentaa joukkueita, on annettava myös nuorille omat osuudet, ettei 11–12-vuotiaiden tarvitse hiihtää 16-vuotiaiden sarjassa. Alle 14-vuotiaat työt ja pojat hiihtävät vajaan viiden vuoden päästä aikuisten osuuksilla, joten heistä tulee pian hyviä apuja kuntien aikuisten joukkueisiin. Tällä tavalla tehdään todellinen nuorennusleikkaus ja pelastetaan maakuntaviesti entiseen arvoonsa.

Kaksi osuutta naisille on perusteltua, kuten maakuntahallituskin on päättänyt ja toinen osuus voisi olla lyhyempi, jotta siinä voisi hiihtää vähemmänkin hiihtoa harrastanut nainen. Kolme kuuden kilometrin osuutta miehille on perusteltua, niin kuin työryhmäkin on esittänyt, ja miesten aloitusosuus olisi 10 km, kuten aikaisemminkin, jossa saataisiin jo jonkin verran eroja joukkueiden välille turhien ruuhkien välttämiseksi vaihtotilanteissa.

Maakuntahallitus on tehnyt päätöksensä jo seuraavaa Kaustisen viestiä varten. Toivonkin viestityöryhmältä, että palaatte miettimään asiaa heti Kaustisen viestin jälkeen ja myös esittämältänikin pohjalta. Maakuntahallituksen päätös osan miesten osuuksien lyhentämisestä on paikallaan, sillä viesteissähän matkat ovat yleensä lyhyempiä kuin miesten kilpamatkat ja 6 kilometrin osuuksille varmasti löytyy pienemmistäkin kunnista hiihtäjiä ja joukkueiden määrät saattaisivat kivuta jälleen entisille lukemille.

Mielenkiintoni viestiä kohtaan perustuu lähes koko elämäni pituiseen viestin aktiiviseen seuraamiseen, sillä pitäähän Markku-veljeni viestin Suomen ennätystä osanottajamäärän suhteen yli 50:llä hiihtokerrallaan.

Mitä parhainta menestystä maakuntaviestille vastaisuudessa toivomuksella, että maakuntahallitus ei heittäisi esitystäni suoraan roskakoriin. Minä lupaan ja vannon, etten tämän jälkeen puutu maakuntaviestiin tällä palstalla.

Jorma Sillanpää,

ex-koululasten hiihdättäjä,

Perho