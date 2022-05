TV-viikon valinta: Harriet Andersson toi auringon Sodankylään sadekesänä 2012 – Yle tuo elokuvafestivaalin televisioonkin

★★★★★

Kesä Monikan kanssa.

Ohjaus Ingmar Bergman, 1953

★★★

Ingmar Bergman & Kesä Monikan kanssa.

Ohjaus Heikki Kujanpää, 2022

Yle Areena

Kesä Monikan kanssa on teinirakkaustarinoiden äiti, riipaiseva tytön ja pojan kesäromanssi, joka tuhoutuu parin paluussa arkeen. Elokuva loi käsityksen vapaamielisistä skandinaisista. Yhdysvalloissa filmistä käytettiin ”Summer with Monikan” rinnalla nimeä ”Monika, the Story of a Bad Girl”.

Tarinan tuhma tyttö on tietysti Harriet Andersson. Yhtä paljon kuin Ingmar Bergmanin elokuva, Kesä Monikan kanssa on nimiosan esittäjän filmi. Dokumenttisarjassa Elokuvan tarina (2011) Mark Cousins omisti pitkän tovin Monikan katseelle. Minä pääsin katsomaan noihin silmiin Sodankylässä kesällä 2012, kun päävieras Harriet Andersson istui hotellin aulan hirsipenkille odottamaan kyytiä juhlatelttaan: ”Tulen tähän viereesi, niin on mukavampaa”, sanoi välitön ruotsalaisnäyttelijä. Lähtiessään Andersson aavisti minun seuraavan häntä katseella. 80-vuotias tähti kääntyi vielä porrastasanteella heilauttamaan kättään.

Viime kesänä Juho Kuosmanen ohjasi Yle Teemalle sarjan lyhytdokumentteja. Nyt Heikki Kujanpää on tehnyt Sodankylän parhaisiin jatkokauden. Ensimmäinen jakso on Ingmar Bergman & Kesä Monikan kanssa. Ohjaajan sijasta ohjelman nimessä olisi pitänyt ensimmäisenä mainita Harriet Andersson. Hän pääsee eniten ääneen dokkarin aamukeskustelussa. Tilaisuuteen liittyi dramatiikkaa, sillä festivaalijohtaja Peter von Bagh (1943–2014) oli joutunut poistumaan kesken kaiken ja varahenkilöt hoitivat elokuvajuhlan keskustelut loppuun.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mikä on Suomen vanhimman ja parhaan filmifestivaalin salaisuus? Von Baghin kuoltua jotkut arvelivat, että juhlat hiipuisivat korvaamattoman vetäjän jälkeen. Silti kesä 2019 keräsi ennätysyleisön. Eiköhän vauhti vain parane, kun koronakesien mentyä taas päästään paikan päälle. ”Sodankylä on kauimpana kuolemasta”, sanoo elokuva-arkiston erikoistutkija Satu Laaksonen Kujanpään dokumentissa.