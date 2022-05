IS: Helsingin areenan myynti valmisteilla, ostajaehdokkaissa myös Selänteen ympärille kerätty sijoittajaryhmä

Helsinki

Venäläisomisteisen Helsingin areenan myyntiaikeet ovat edistyneet, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan hallin omistajiin kuuluva venäläis-suomalainen oligarkki Gennadi Timtshenko on antanut luvan aloittaa areenan myyntivalmistelut.

Vuonna 1997 valmistunut halli on ollut viime kuukaudet käyttämättä, koska Venäjän sotatoimien takia sen omistajiin kohdistuvat talouspakotteet. Timtshenko on Euroopan unionin, Britannian ja Yhdysvaltain pakotelistalla. Areenan taustayhtiön puheenjohtajana toimiva venäläis-suomalainen oligarkki Roman Rotenberg on Britannian ja Yhdysvaltain pakotelistalla.

Helsingin Pasilassa sijaitsevasta areenasta ovat IS:n mukaan kiinnostuneet amerikkalaisomisteinen tapahtumajätti ja kiekkolegenda Teemu Selänteen ympärille kasattu suomalainen sijoittajaryhmä, joka havittelee myös Jokerien kiekkojoukkuetta.

Areenan myyntiä rajoittaa pakotteisiin liittyvä lainsäädäntö. Pakotelistoille kuuluvien ihmisten varat ja taloudelliset resurssit on jäädytetty. Kaupankäynti heidän kanssaan on laitonta ja käytännössä mahdotonta ilman viranomaisten lupaa.

Esimerkiksi Britanniassa jalkapalloseura Chelsean myynti vaati Britannian hallituksen hyväksynnän, koska seuran myi pakotelistalla oleva venäläisoligarkki Roman Abramovitsh. Myynti varmistui keskiviikkona.

Suomessa pakotelainsäädäntöä valvovat ulkoministeriö ja Ulosottolaitos.