Tie 658 on poikki Pyhäjärvellä – Tielle on pudonnut sähköjohto

Tie 658 eli Elämäjärventie Pyhäjärvellä on toistaiseksi suljettu liikenteeltä, sillä tielle on pudonnut sähköjohto. Tie kulkee Haapajärveltä Pyhäjärven kautta Elämäjärven suuntaan. Liikenteelle on haittaa molempiin suuntiin.