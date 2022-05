Anni Saaren kolumni: Nämä ideat saa vapaasti kopioida Keski-Pohjanmaan kulttuuristrategiaan – Kaipaan päättäjiltä kykyä unelmoida

Minulla on unelma.

Siinä Keski-Pohjanmaalla on maakunnallinen kulttuuritoimisto. Kulttuuritoimiston sivuilta löytyy lista maakunnassa toimivista taiteilijoista ja sen kautta voi tilata heidät keikalle. Sivuilla on sähköinen tapahtumakalenteri, joka on ajan tasalla. Siellä on tiedot kaikista alueen tapahtumista, näyttelyistä ja esityksistä.

Kulttuuritoimistossa istuu elävä ihminen, joka vastaa puhelimeen. Tämä ihminen, kulttuurituottaja, toimii linkkinä artistien ja tapahtumajärjestäjien ja kuntien sekä yleisön välillä. Hän järjestää kuntiin koulukiertueita, työpajoja ja esityksiä.

Hän neuvoo tekijöille, miten haetaan rahoitusta ja miten tiedotetaan. Hän tuntee alueen olosuhteet ja esiintymispaikat.

Hän hakee rahoitusta uusille, isoille kulttuurihankkeille, joita hän valmistelee yhdessä kuntien ja yritysten kanssa.

Niinpä jokaisessa keskipohjalaisessa kunnassa voi vuosittain nähdä ja tehdä teatteriesityksiä, konsertteja ja sirkusta. Jokaisessa koulussa pidetään kirjallisuustyöpajoja ja tarjotaan tanssikursseja. Jokaisessa vanhusten ja vammaisten hoitoyksikössä järjestetään soveltavan taiteen työpajoja.

Tämän tuloksena keskipohjalaisten henkinen hyvinvointi on noussut huipputasolle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Alueen kulttuurielämä on niin vireää, että se houkuttelee maakuntaan uusia asukkaita. Alueella asuu ammattitaiteilijoita, jotka elävät työllään.

Kulttuuritoimistossa työskentelee myös asiantuntija, joka myy matkailijoille ekologisia kulttuurimatkailumatkapaketteja. Sen myötä Keski-Pohjanmaalle saapuu vuosittain satoja matkailijoita. Yhdessä paketissa tutustutaan kaustislaiseen viulunsoittoperinteeseen. Pakettiin kuuluu myös krenikan leipomista ja käynti raveissa.

Talviselle maakuntaviestipaketille on aina jonotuslista. Lisämaksusta pääsee yöpymään puolijoukkueteltassa.

Kirkkopaketissa tutustutaan Kuorikoskien tyyliin ja päädytään Ylivieskan uuteen kirkkoon. Hintaan sisältyy kuoro- tai urkukonsertti.

Das Echte Finnische Sauna Erlebnis sisältää käynnin joka päivä erilaisessa saunassa eri puolella maakuntaa.

Vähän lähti käsistä. Mutta toisaalta – miksi ei?

Voitte vapaasti kopioida ideat tuleviin kulttuuristrategioihin.