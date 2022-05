Pääkirjoitus: Veneteollisuus on alueen ylpeydenaihe, ja nyt sitä lajia on nähtävillä Kokkolan Meripuistossa

Suomen venealalla menee hyvin. Kauppa kävi viime vuonna ja suuntaus on sama nytkin. Venebisneksessä vienti on isossa roolissa ja viennin kasvu on ollut hurjaa. Veneitä vietiin viime vuonna 400 miljoonan arvosta 47 maahan. Kyse ei ole enää "nappikaupasta", vaikka soutuveneiden ja pienten perämoottoreiden kaupalla on merkitystä. Lyhyesti voisi kuvailla, että Kokkolan seudun venetehtailla menee nyt lujaa.

Rannikon venetehtaat ovat perinteistäkin perinteisempää teollisuutta laajalla Keski-Pohjanmaan alueella. Kun puhutaan vientiyrityksistä, maailman meno keikuttaa venekauppaa. Muutenkin kysymys on suhdanneherkästä alasta. Tärkeimmät vientimaat ovat ehkä jopa yllättäen Ruotsi ja Norja. Luksusveneitä viedään kauemmaksikin.

Kansainvälinen tilanne luo epävarmuustekijöitä tähänkin eli Ukrainan sota vaikuttaa venekauppaan. Kokkolalaisen Finnmaster Boatsin mukaan venekauppa Venäjälle on ollut hyvin pientä viime vuosina. Sodan alettua konsernissa päätettiin, että itänaapuriin ei veneitä viedä (KP 26.5.). Sarins Båtarilla tilauskirjat ovat täynnä vuodeksi eteenpäin, mutta valmistuskustannukset ovat kasvaneet ja sota aiheutti komponenttipulan. Komponentit ja raaka-aineet hankitaan nyt uusilta toimittajilta.

Linex Boatsin tärkeä vientimaa oli ennen sotaa Venäjä, mutta hyökkäyksen jälkeen tilaukset peruttiin ja veneet menivät muille markkinoille. Kaikesta huolimatta kälviäläisyrityksen tilanne näyttää hyvältä, sillä toimitusjohtaja Simon Lindkqvist sanoo Keskipohjanmaassa markkinoiden vetävän ja kaupanteon olevan helppoa.

Veneala työllistää noin 3500 ihmistä Suomessa. Suomi on yksi maailman johtavista venevalmistajista ja voimme olla ylpeitä siitä erityisesti tällä seudulla. Hienon puuveneperinteen lisäksi Kokkolan seudulla osataan suunnitella ja rakentaa huippuhienoja veneitä käyttöveneistä luksukseen. Erityisen mukavaa onkin, että alueellamme on perinteistä ja omintakeista teollisuutta.

Vesille, till Havs. Tänä viikonloppuna on mahdollisuus kokea veneilyn koko kirjo Kokkolassa. Vesille -messuilla on näytillä veneitä pienistä paateista luksukseen ja sen lisäksi paljon veneilyn ympärille kuuluvia elämyksiä kuten kalastusta ja vaikka kalasoppaa.

Lähde käymään videolla myös Meripuistossa:

Vesille -messut sopii merikaupunkiin erittäin hyvin. Veneiden kuuluukin olla näyllä veden äärellä, ja näillä messuilla järjestetään jopa koeajeluita. Meripuistossa järjestettävä tapahtuma on tärkeä yrityksille ja voi se olla sitä asiakkaillekin. Ihan varmasti se tarjoaa elämyksiä ja mahdollisuuden haaveilla nopeasta ja hitaammasta menopelistä ja merellisestä elämästä.

(Vesille -tapahtuman järjestävä KPK Events kuuluu samaan Hilla Group -konserniin kuin Keskipohjanmaa.)

