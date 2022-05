Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogin viimeisessä osassa kirjoittaa Pauliina Pesonen: "Keskipohjanmaa-lehdeltä kuvataideblogin julkaiseminen on ollut kulttuuriteko"

Tämä on viimeinen kirjoitus tällä erää Pohjoismaisen taidekoulun perilliset-blogissa. Taideblogin aloitti toukokuussa 2021 koulun entinen rehtori, taiteen tohtori ja taiteilija Jaana Erkkilä-Hill. Sain kutsun kirjoittaa viime keväänä ja jännityksellä kirjoitin kokemuksistani. Samaan aikaan virisi ajatus ryhtyä tekemään tutkimusta koulun taiteilijapedagogiikasta ja ohjaajikseni tulivat Jaana Erkkilä-Hill ja Lapin yliopiston emeritaprofessori Kaarina Määttä. Tammikuun alusta ryhdyin vetovastuuseen blogin toimittamisessa ja kääntäessäni tekstejä ajatus koulun ainutlaatuisesta taiteilijapedagogiikasta ja sen tutkimuksesta on vain vahvistunut. Blogiin kirjoittaneet entiset oppilaat ja taiteilijaopettajat saivat vapaat kädet kirjoittaa mitä haluavat ja yhä uudelleen teksteistä voi lukea koulun merkityksellisyyden taiteilijoina kasvussa sekä vaikuttajana Pohjoismaisen taiteen kentässä.

Ensimmäisten vuosikurssien luokkakuva vuodelta 1985 isossa piirustusalissa. Kuvassa vasemmalla koulun pitkäaikainen talonmies Garry Jakobsén ja oikealla reunimmaisena koulun perustaja ja ensimmäinen rehtori taiteilija, kuraattori Tage Martin Hörling. Robert Wiik/Pohjoismaisen taidekoulun arkisto

Istun tällä hetkellä Pohjoismaisen taidekoulun säätiön järjestämässä työhuoneessa Taidetalo Renlundissa, Pohjoismaisen taidekoulun arkistojen keskellä. Samoissa tiloissa toimii Lasten ja nuorten kuvataidekoulu jonka käyneenä minullakin oli tarpeeksi vahva pohja pyrkiä ja päästä opiskelemaan Pohjoismaiseen taidekouluun, joka on maailmalla tunnettu ja josta on ponnistanut usea nykytaiteen kentällä vaikuttava taiteilija. Entisistä oppilaista on valmistunut myös muitakin visuaalisten alojen ammattilaisia. Kävin läpi oman vuosikurssini 20 oppilasta ja joukossa on valokuvaaja, kuvittaja, pelisuunnittelija, arkkitehti, muotoilija, taiteilijaliiton johtaja sekä kahdeksan taiteilijaa.

Taiteilijaopettaja Jim Wicman sekä oppilas, taiteilija Sophia Ehrnrooth vuonna 1985. Rolf Söderberg/Pohjoismaisen taidekoulun arkisto

Toimittaessani blogia olen saanut toimia esilukijana ja kannustajana, tekstien sisältöjä en ole muokannut tai muuttanut. Jokaisen tapa kirjoittaa, lauserakenteet ja rytmi on omanlaisensa. Muutamia jättipitkiä hirviölauseita on kylläkin pätkitty luettavuuden takia yhteisymmärryksessä kirjoittajien kanssa. Käännöksissä on pyritty noudattamaan samaa henkeä kuin alkuperäisessä. Joitakin tekniikoita olen pyytänyt selventämään sellaisiksi että ne avautuvat lukijoille. Useat kuvataiteilijat arastelevat tekstiä ja suhtautuvat siihen ja sen julkaisuun kunnioittavasti. Rohkaistuessaan he ovat olleet hyvin avoimia ja herkkiä ja paljastaneet niin epävarmuuksiaan, omia työmetodejaan kuin arvojaan joiden mukaan toteuttavat ammattiaan. Taiteilijaopettajat taas ovat avanneet pedagogisia havaintojaan omasta opetuksestaan rehellisesti.

Mallipiirustuksen kritiikkihetki Renlundin koulun isossa salissa. Garry Jakobsén/Pohjoismaisen taidekoulun arkisto

Olen nauttinut oppilaiden rikkaasta, runollisestakin kielestä ja kyvystä ilmaista itseään ja mielipiteitään. Tähänkin kannustettiin koulussa, ottamaan osaa, ajattelemaan sekä keskustelemaan. Se ei ole itsestäänselvyys missään koulussa. Teksteistä tihkuu läpi että koulu on ollut merkittävä paitsi ammatiin valmistavana mutta se on antanut myös jotakin mistä ammentaa myös ihmisenä. Monet ovat oivaltaneet esteettisesti ja sisällöllisesti jotakin mihin palata yhä vuosien jälkeen.

Akateemikko, taiteilijaopettaja Outi Heiskanen oppilaiden grafiikan teosten äärellä 1990-luvulla. Garry Jakobsén/Pohjoismaisen taidekoulun arkisto

Vuosien varrella koulun tietyt pysyvät piirteet ja arvot mainitsee useampi blogiin kirjoittanut oppilas. Lähes kaikilla toistuu tärkeimpien havaintojen tekeminen jo Pohjoismaisen taidekoulunaikana. Opetusjärjestelmää kehutaan ainutlaatuiseksi ja kiitosta tulee työlle omistautuneen asenteen opettamisesta. Kurinalainen mutta anarkistinen opetus antoi elintärkeitä eväitä taiteilijan polulle, kirjoitti Joel Slotte. Hans Rosenström kirjoitti käsityksensä taiteesta rakentuneen Pohjoismaisessa vietettyjen vuosien aikana enemmän kuin missään muualla. Anu Pennanen kirjotti omassa blogitekstissään omaksuneensa koulun opit ja odottaneensa, aika usein turhaan, samaa kunnianhimoista asennetta myöhempien opiskelupaikkojensa opettajilta. Ella Tahkolahti kirjoitti oppineensa vuoden aikana enemmän kuin koko aikanaan Kuvataideakatemiassa. Koulun henkilökunta oli myös työlleen hyvin omistautunutta ja heidän panostaan kiittävät niin oppilaat, tuntien että heistä pidettiin huolta, kuin taiteilijaopettajat, pystyessään keskittymään siihen tärkeimpään.

Tanssitaiteilija, taiteilijaopettaja Jaana Turunen ja työparinsa Jaap Klevering Pohjoismaisella taidekoululla koulun alkuvuosina. Koulu pyrki tarjoamaan ajankohtaisia opettajia, ilmiöitä ja kursseja. Jaana Turunen on postmodernin tanssin edelläkävijöitä tuoden uuden tanssin ja kontakti-improvisaation Suomeen. Robert Wiik/Pohjoismaisen taidekoulun arkisto

Keskipohjanmaa-lehdeltä joka lauantaisin ilmestyvän kuvataideblogin julkaiseminen on ollut kulttuuriteko. Tekstit ovat olleet monimuotoisia ja tuoneet esille Pohjoismaisen taidekoulun tärkeyden taiteen ja kulttuurin kentälle niin Suomessa kuin Pohjoismaissakin. Blogissa julkaistiin reilun vuoden aikana 44 eri kirjoittajan tekstiä ja kun tieto blogista levisi, kirjoittajia olisi riittänyt yhä. Osa taiteilijoista taas toivoi haastattelumuotoa kirjoittamisen sijaan. Näitä tulemme saamaan esille kirjaan jota ryhdymme Jaana Erkkilä-Hillin kanssa toimittamaan blogitekstien nostamien teemojen pohjalta. Kirjan taittamisen ja toimittamisen ohessa työ arkiston ja tutkimuksen parissa jatkuu. Samalla toivomme nykytaiteen paluuta Kokkolaan luentojen, näyttelytilojen ja residenssien muodossa rikastuttamaan kaupungin kulttuurielämää.

Suuret kiitokset Keskipohjanmaa-lehden toimitukselle, Pohjoismaisen taidekoulun säätiölle, kaikille blogiin kirjoittaneille ja lukijoille.

Kirjoittaja on Pohjoismaisen taidekoulun entinen oppilas ja taiteilijaopettaja, kokkolalaislähtöinen kuvataiteilija Pauliina Pesonen. Pauliina Pesosen väitöskirjatutkimuksen aiheena on Pohjoismainen taidekoulu ja sen taiteilijapedagogiikka. Tutkimusta voi seurata tässä vaiheessa Instagramissa.

Tutkimuksen ohjaajana toimii kokkolalainen taiteen tohtori, Lapin yliopiston professori ja Taideyliopiston tutkimuksen vararehtori, taiteilija Jaana Erkkilä-Hill. Hän perusti Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogin keväällä 2021 kutsuen kirjoittamaan lähes kolmen vuosikymmenen aikana muodostuneet taidekoulun perilliset. Perillisiä löytyy ympäri maailmaa niin taiteilijoina, muotoilijoina, taide- ja taiteilijapedagogeina, yhteiskunnallisina vaikuttajina, taiteen kuluttajina ja vapaan taidekoulutuksen perinnön vaalijoina.