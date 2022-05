Keskipohjanmaan vaikutusalueella on rakenteilla kaksi jättimäistä tuulipuistoa, jotka ovat valmistuessaan Suomen suurimpia – Mutkalammilla voimaloita pystytetään tällä hetkellä tahtiin 24/6, ja Lestijärvelläkin työt kiihtyvät kesää kohti



Next

Keski-Pohjanmaalla, ja osin Pohjois-Pohjanmaan puolella, on parhaillaan rakenteilla kaksi suurta tuulipuistoa, jotka molemmat valmistuessaan yltävät Suomen suurimpiin. Sekä Kannuksen, Kalajoen ja Kokkolan alueille rakentuvan Mutkalammin tuulipuiston että Lestijärvelle valmistuvan tuulipuiston voimalamäärä on sama, 69, mutta Lestijärven puisto on kokonaisteholtaan hieman suurempi.