Pääkirjoitus: Koronatauti vaikuttaa edelleen ja nyt sairastetaan myös pitkään

Vaikka koronapuhe on vähentynyt, ei tauti ole kokonaan väistynyt. Runsas kaksi vuotta sitten alkanut koronakurimus näkyy edelleen ihmisten elämässä ja työpaikoilla. Koronaan sairastutaan ja siitä parannutaan.

Koronavuosien jälkeen on palattu ns. normaaliin, maskien käyttö on käytännössä loppunut ja elämä jatkuu. Tähän asti koronalta välttyneistä moni on sairastunut ja useat edelleen säästyneet. Sosiaalisen median päivityksistä huomaa hämmästyneitä havaintoja siitä, että yhtäkkiä koronatestin tulos näyttää positiivista. Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen puolestaan sanoo, että vaikka sairaalakuormitus on laskenut, koronatautia esiintyy edelleen laajasti Keski-Pohjanmaalla.

Nyt puhutaan myös pitkittyneestä sairaudesta, long Covidista. Koronavirusinfektion oireet voivat jatkuva yli kolme kuukautta. Kun oireina ovat muun muassa uupumus, päänsärky ja lihaskivut, ei sairaus tunnu voitetulta kannalta. Valitettavasti oireet voivat jatkua kauan.

Pitkittynyttä koronaa on todettu Keski-Pohjanmaalla Soiten ja Pohjois-Pohjanmaalla Kallion sote-kuntayhtymissä. Vt. terveyspalvelujohtaja Margit Yli-Kotila muistuttaakin, että pitkittynyt sairaus vaatii oireenmukaista hoitoa ja kärsivällisyyttä (KP 27.5.). Lauantain Keskipohjanmaassa kertoo omasta kokemuksestaan alueella monien tuntema lohtajalainen Anne Jokela, jonka kertomus kuvastaa pitkittyneen koronataudin monenlaisista seurauksista.

Tekisi mieli vielä kerran muistuttaa perusohjeista, joita Covidin yhteydessä jaksettiin toitottaa kaksi vuotta. Rahkosen mukaan keskipohjalaiset ovat jaksaneet noudattaa ohjeita hyvin. Edelleen pitää sairaana pysyä kotona ja huolehtia käsihygieniasta. Jälkimmäinen ehkäisee myös muita sairastumisia.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.