Lukijan mielipide: Elä niin että jälkipolvetkin saavat elää

Ihmiskunnan elämä voi joutua sellaisille raiteille, että elämisen mahdollisuudet aikojen kuluessa loppuvat. Kulloisenkin aikakauden väestön on huolehdittava siitä, ettei kehitys pääse luisumaan tähän suuntaan. Me elämme jo nyt siten, että kehitys johtaa ihmiskunnan tuhoon. Nämä virheet löytyvät vastuuttomasta energiankäytöstä.

Öljy ja hiili ovat ne tekijät, jotka saastuttavat ilmakehän. Kiinasta löytyy asuinalueita, joissa ihmiset liikkuvat savunharmauden sisällä kasvosuojuksineen. Kuolemantapauksistakin on kerrottu. Ilmakehä saastuu ja lämpenee, kun teollisuudessa poltetaan öljyä ja hiiltä. Eri puolille maapalloa on muodostunut kuivuusalueita. Sahara hiekkamyrskyineen on kaiketi meille eurooppalaisille tutuin hiekka-aavikko, ja sekin laajenee.

Napajäätiköiden sulaminen on meille eurooppalaisille pahinta, mitä ilmastonmuutos saa aikaan. Matalikot täyttyvät vedellä, ja viljelyalueet supistuvat. Matalilla asuinalueilla asunnot täyttyvät nousuveden aikoina vedellä. Näiden alueiden ihmiset joutuvat pakenemaan kuiville alueille.

Napajäätiköiden sulaminen on saatava pysähtymään, joten teollisuuden pyöriä ei pidä pyörittää ilmakehää kuumentavilla öljyllä ja kivihiilellä. Yksi keino on panna pyörät pyörimään sähköllä, jota on tuotettu uusiutuvalla energialla, kuten metsän tai pellon energialla. Kun napajäätiköt eivät enää lämpene, ne saavat lumipeitteen, joka valkoisena heijastaa kuumentavat auringonsäteet takaisin avaruuteen.

Energian ohella on huolehdittava myös ruoantuotannosta. Kuivuus supistaa viljelyalueita. Yksikään maa ei voi myydä enää ruokaa ja sen kansainvälinen kauppa loppuu. Maissa, joissa ei ole omaa tuotantoa, nähdään nälkää. Suomi on toistaiseksi vielä hyvässä asemassa. Meillä ei ole kuivuusalueita ja jääkaudenjälkeinen maannousema nostaa maanpintaa. Pohjanlahden rannikolla viljelyalueet edelleen lisääntyvät maannouseman vaikutuksesta.

Hyviäkin seuraamuksia on ilmaston lämpenemisestä. Pohjoisella arktisella alueella metsänkasvu paranee. Sinne on muodostunut maapalloa kiertävä vihreä kaulus, josta mekin olemme hyötyneet. Hyvin kasvava metsävyöhyke ulottuu Suomessa pohjoiseen Lappiin saakka, ja puuta riittää pohjoisille puutavarayrityksille. Maamme hakkuumääriä voidaan jatkuvasti kasvattaa.

Maapallon lämpeneminen on johtanut aikakauteen, jossa virheelliset valinnat johtavat tuhon tielle. Ihmiskunta on jo sillä tiellä. Tutkijat ovat osoittaneet, millä keinoin tuolta tieltä voidaan palata, ja nämä keinot on otettava käyttöön.

Erkki Raudaskoski