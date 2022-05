Pääkirjoitus: Ihanat leijonat tekivät sen taas – Mutta mistä kumpuaa miesten halu juhlia uimalla suihkulähteessä?

Suomalaisten urheilijoiden asenne on muuttunut. Ja ehkä katsojienkin. Voitto on mahdollinen ja se on mahdollista myös tiukassa paikassa, jossa ennen vanhaan ei olisi pärjätty. Leijonien pää kesti Tampereen MM-kisat.

Mikä trilleri kultapeli olikaan. Tuskin kukaan olisi pystynyt tekemään hienompaa käsikirjoitusta, vaikka se olisi tehty varta vasten etukäteen. Loppuottelu piti otteessaan huikealla tavalla.

Suomalaiset rakastavat sankareitaan, jos myötätuntoa olisi ollut luvassa häviönkin hetkellä. Mörkö Anttila, ilmeveivi Granlund ja maalivahtien kuningas Jussi Olkinuora sulattivat suomalaisten sydämet. Jokaisella on oma suosikkinsa.

Mutta entäs fanit. Sitä ei voi olla kerta toisensa jälkeen ihmettelemättä, että hullaantuneen kiekkokatsojan korkein ilonilmaus on pyrkiä kylpemään suihkulähteeseen kylmässä kevätsäässä. Suihkulähteen täydeltä juhlittiin ainakin Kokkolan kaupungintalon edustalla maanantain vastaisena yönä. Hauskaa näytti olevan, joten antaa mennä.

Onnea Leijonat. Olemme niin ylpeitä.