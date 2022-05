Jokin aika sitten tässä lehdessä oli katkera kirjoitus, jonka mukaan eläinlääkärin toiminta päivystyksessä oli aivan ala-arvoista, jopa tylyä.

Omat kokemukseni eläinlääkärin toiminnasta ovat täysin päin vastaiset. Aina koirani ovat saaneet erittäin hyvää hoitoa ja omistajaankin on suhtauduttu asiallisesti. Olen käyttänyt enimmäkseen kälviäläisiä yksityisiä eläinlääkäreitä. Koiria meillä on ollut aina. Onneksemme molemmat metsästyspystykorvarotumme ovat niitä terveimpiä, joten tavallisin käynti on rokotus. Joskus on ollut sairauttakin ja silloinkin hoito aina hyvää.

Kerron esimerkin. Koirani raskaus oli niin pitkällä, että laskettu synnytysaika oli mennyt jo muutaman päivän pitkäksi. Soitin kälviäläiselle pieneläimiin erikoistuneelle eläinlääkärille ja hän pyysi tuomaan koiran klinikalleen. Siellä pentujen todettiin kohdussa olevan virkeitä ja voivan hyvin. Eläinlääkäri piti parhaana ja turvallisimpana vauhdittaa synnytystä lääkkeellä, jolloin pentujen pitäisi ilmaantua maailmaan seuraavana päivänä. Sain vielä hyvät ohjeen koiran seurantaan. Jos synnytys ei ala, on otettava yhteys päivystykseen, sillä hän lähtee Ouluun koulutuspäivään.

Odotin seuraavan päivän iltaan, mitään ei tapahtunut. Hakiessani päivystävän eläinlääkärin puhelinnumeroa koiraa hoitanut eläinlääkäri soitti ja kysyi tilannetta. Kerroin, ettei koira ole synnyttänyt, mutta on rauhaton ja selvästi kipeä. Hän sanoi olevansa kymmenen kilometrin päässä Kälviältä ja pyysi tuomaan koiran varttitunnin kuluttua vastaanotolleen. Sain ohjeet mitä ottaa mukaan.

Tutkimukset osoittivat, ettei synnytyskanavassa ole pentuja, joten voidaan leikata. Kaikki meni hyvin. Leikkauksessa avustanut eläinlääkärin rouva elvytti yhden vähän velton pennun. Viikonloppu ei ollut hoidon esteenä! Palveluun tuskin vaikutti se, että olemme melkein sukulaisia, nimittäin etunimikaimoja.

Toisen kerran koirani kunto oli romahtanut äkillisesti. Vein sen samalle eläinlääkärille. Tutkimuksen tulos, maksasyöpä, jota ei voi parantaa. Kuinka pitkälle tauti on edennyt, selviää kuulemma vain leikkauksella, johon päädyttiin. Kun haava oli auki, kutsui eläinlääkäri minut katsomaan. Maallikkonakin näin, että kasvain peittää koko maksan. Kysyessäni ennustetta, vastaus oli, että päiviä, enintään pari viikkoa. Päädyimme lopettamaan koiran.

Kun hengitys ja pulssi olivat olleet pysähdyksissä hetken aikaa, otin laatikon laittaakseni koiran siihen viedäkseni sen kotiini, mutta eläinlääkäri sanoi, ettei meiltä lähde eläin iso haava avoinna, sulki haavan ommellen yhtä huolellisesti kuin elävän. Sanoi sen kuuluvan aina palveluun. Hän kohteli eläintä kunnioittavasti, kuolleenakin. Olihan se omistajallekin mukavampi saattaa koira ehjänä hautaan.

Muutaman kerran olen joutunut turvautumaan päivystävään eläinlääkäriin. Hyvin on silloinkin koiraa hoidettu ja ystävällisiä on oltu myös omistajalle.

Tuhansin kiitoksin,

Pentti Vuollet