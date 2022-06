Elokuva-arviossa Top Gun, joka ihastutti 1980-luvulla ja tekee niin nytkin – Kino-Keskipohjanmaan vlogissa Pietarsaaressa vieraina kirjailija Philip Teir sekä musiikkiliikkeen yrittäjä Tarja Tarvula

Verkossa ja näköislehdessä ilmestyvä kesäkinovlogi kuvattiin tällä kertaa Pietarsaaressa. Suosikkifilmeistään kertomaan saatiin musiikkiliikkeen yrittäjä Tarja Tarvula sekä kirjailija Philip Teir, jonka elokuva-arkiston näytökset auttoivat pandemian yli. Videoblogissa jatketaan puhetta uudesta Top Gunin jatko-osasta, mutta palautetaan mieleen myös se, miltä alkuperäinen elokuva ja Tom Cruise näyttivät vuonna 1986.

Top Gun: Maverick (2022). Ohjaus Joseph Kosinski. Käsikirjoitus Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie. Kuvaus Claudio Miranda. Pääosissa Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly. 131 min. K12. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari.

★ ★ ★ ★

Pete ”Maverick” Mitchell tekee näyttävän paluun Top Gunin jatko-osaan ja laivaston kouluttajaksi. Vastoin esimiesten määräyksiä, Maverick haluaa nostaa hävittäjäkoneen vauhdin Machin luvusta 9 aina yhteentoista. Vähän niin kuin äänenvoimakkuus Spinal Tapin bändiparodiassa! Nyt ei pidätellä.

Huipulla pysyneellä Tom Cruisella ei ole vuosikausiin ollut mitään todistettavaa. Silti uusi Top Gun: Maverick takoi miehen koko uran ensi-iltaviikonlopun avausennätyksen. Ehkä 23-vuotias Cruise oli liiankin poikanen alkuperäiseen Top Gun – lentäjistä parhaisiin vuonna 1986? 59-vuotiaana karisma on tallella ja tähtinäyttelijän taidotkin.

Esimiehet muistuttavat tämän tästä kommodorin kuuluvan menneisyyteen niin kuin liian vanhat konemallit. ”Tulevaisuus on täällä, etkä sinä kuulu siihen.” Mutta katsoja tietää, ettei Maverick jäisi eläkkeelle kuin yhdellä tavalla. Tyytyisikö lentäjäsankari pelkäksi teoreetikoksi, kouluttajaksi, kun mieli tekee taivaalle?

Joseph Kosinski pitää vanhan elokuvan fanit tyytyväisinä säilyttämällä sen hengen ja tyylin, vaikkei Tony Scottin tapainen synnynnäinen toimintaohjaaja olekaan. Alkupuolen taistelukoulutusvaihe on kuin mielikuvitusleikkiä tai tietokonepeliä pohjustuksena lopun vaaralliselle tehtävälle. Kun operaatio on käyty katsojallekin läpi, ei ratkaisuvaiheessa enää tarvitse alleviivata. Voidaan panostaa visuaaliseen toteutukseen.

Ihmissuhderintamalla Maverickin vaikein voitettava on vanhan ystävän, hätälaskussa kuolleen Goosen poika, joka on seurannut isän jälkiä laivaston lentäjäksi. Rooster kantaa kaunaa, koska Maverick oli pitkään esteenä hänen armeijauralleen. Roolissa aikuistunut Miles Teller on komeana, perinteisen miehekkäänä näyttelijänä muistuma vanhoista valkokankaan suuruuksista, sellaisista kuin Errol Flynn, Robert Mitchum tai unohdettu John Gilbert.

Vastakohtana Lewis Pullman ujon ja hämillisen Bobin osassa paljastaa luonnenäyttelijän lahjansa, jotka loistavat lentäjän kypäränkin alta. Selvästi isänsä Bill Pullmanin poika. Aiemmasta elokuvasta tuttu Val Kilmer on mukana Maverickin esimiehenä. Näyttelijän sairaus, kurkkusyöpä, tuodaan koskettavasti veteraanisotilaan taustatarinaan: amiraali on menettänyt puhekyvyn.

Top Gunin miehinen maailma ei tarjoa yhtä hyviä mahdollisuuksia naisrooleille. Monica Barbaro lentäjä Phoenixina tosin on samanlainen raikas tuulahdus kuin Pullman, vaikka osa jää pieneksi. Cruisen vastanäyttelijänä Jennifer Connellyllä ei ole yhtä aktiivista roolia kuin Kelly McGillisillä alkuperäisessä Top Gunissa, mutta häikäisevä kauneus ja taidokkuus kasvattavat osan käsikirjoituspohjan ex-tyttöystävää isommaksi. Penny mainittiin vanhassa filmissä pelkkänä nimenä. Tähtihetki on riemastuttava purjehdusvälike, jossa Connelly kirjaimellisesti vie Cruiselta jalat alta.

Musiikkivalinnoiltaan Top Gun: Maverick on pysähtynyt menneelle vuosituhannelle, niin kuin Radio Suomen säveltarjonta. Kuullaan laatuisaa Bowiea, T. Rexiä ja The Whota. Tälle vuosikymmenelle päästään vasta One Republicin uudessa laulussa I Ain’t Worried, joka soi muistettavasti rantapallopelin aikana. Ryhmäyttämiseen tarkoitettu aktiviteetti on viittaus alkuperäiselokuvassa kattavammin käsiteltyyn homososiaalisuuteen. Yksittäisenäkin kohtaus onnistuu tuomaan mieleen alan klassikon, Claire Denis’n Beau Travailin (1999), jossa sotilaiden paljaiden vartaloiden liike on pääosassa.

Molemmat Top Gunit ovat hyvin tunteikkaita elokuvia, uudessakin sanattomuuden ja pidättelyn kautta - niin kuin usein on laita, kun on miestenvälisistä suhteista kyse. Top Gun: Maverickin päätösjakso tarjoaa katsojalle yllätyksen. Siihen saakka ”etänä” hävittäjän kuomun alta hoidetut ilmataistot eivät riitäkään, vaan joudutaan maan kamaralle tositoimiin vihollisen selustaan. Jalkautuminen virkistää elokuvan, nähdäänpä vähän Tom Cruiselle tunnusomaista juoksuakin.

Venäläiset eivät ole olleet amerikkalaisfilmeissä hyviä vihollisia pitkään aikaan. Maverickissa vastustaja on nimettu vain ”roistovaltioksi”. Venäjän hyökkäyssota varmasti muuttaa käytäntöä tulevina vuosina. Voi myös kuvitella Suomen nykyisen Nato-innostuksen kohottavan uuden Top Gunin ennätysmäiseen suosioon meilläkin.

Top Gun – lentäjistä parhaat (1986). Ohjaus Tony Scott. Käsikirjoitus Jim Cash, Jack Epps Jr, Warren Skaaren Ehud Yonayn lehtiartikkelista. Kuvaus Jeffrey L. Kimball. Pääosissa Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards. 110 min. S. Blu-ray. Vuokraelokuva.

★ ★ ★ ★

Aikalaisarvosteluissa ensimmäistä Top Gun –elokuvaa ei ymmärretty. Ohjaaja Tony Scott (1944-2012) jäi elinaikanaan isoveljensä Ridleyn varjoon. Nuoremman Scottin ohjaajanura, varsinkin toiminnan taitajana, on noussut sille kuuluvaan arvoon vasta tekijän kuoltua ennenaikaisesti. Top Gun – lentäjistä parhaat on Tony Scottin paras elokuva True Romancen (1993) ohella.

Ensi-ilta-arvioissa pahimmin pistää silmään Top Gunin ohittaminen viihdefilmin valiona. Sen kuvausta moitittiin ”mainosmaiseksi”. Vielä hämmästyttävämpää on täydellinen ylenkatse Tom Cruisen tähtipersoonaan. Top Gun liitettiin, aivan oikein, reaganilaisuuteen ja militarismiin. Sitä pidettiin värväysmainoksena. Olisi silti ollut kohtuullista huomioida elokuvan voimalliset visuaaliset ansiot, jotka eivät rajoittuneet pelkästään arvioissa kyllä kehuttuihin, vaaran tunteen hätkähdyttävästi tavoittaviin hävittäjäkoneiden ilmataisteluihin. Jälkipolvet ovat osoittaneet, että tällä kertaa kriitikot erehtyivät sekä ohjaajan, filmin että Cruisen suhteen.

Tuoreessa katselussa ensimmäinen Top Gun – lentäjistä parhaat on kaikin puolin kunniakasta ja pätevää jatko-osaansa merkittävästi parempi elokuva. Se pystyy alta kahden tunnin kertomaan paljon polveilevamman ja tarkkanäköisemmän tarinan kuin Top Gun: Maverick runsaassa kaksituntisessaan. Alkuperäisfilmin jokainen jakso on oleellinen ja perusteltu. Kuvaus on sävykkäämpää Tom Cruisen iltaruskoisia moottoripyöräajeluja myöten. Yksittäiset kuvavälikkeet ovat mietittyjä ja rytmittävät elokuvaa oivallisesti. Top Gun on Maverickia liikkuvampi silloinkin, kun ollaan kasarmilla, kapakassa tai lentäjien opetustilanteissa. Esimerkkinä hienosta kamerankäsittelystä on zoomaus pukuhuoneen katosta Val Kilmerin esittämään Icemaniin, joka viimein tarjoaa hätälaskussa ystävänsä menettäneelle Maverickille sovinnon kättä.

Ajan kulun versioiden välillä huomaa paitsi hävittäjämallien vanhentuneisuudessa, myös näyttelijöiden ikääntymisessä. Ensimmäisen Top Gunin aikaan Tom Cruise oli 23-vuotias ja ikäänsäkin poikamaisempi. 28-vuotias vastanäyttelijä Kelly McGillis näyttää romanttisen kiinnostuksen kohteena nuorukaista verrattomasti kypsemmältä. Silti Cruise kääntää tilanteen kevyesti voitokseen rennolla valkokangaskarismalla. Jälkiviisautta ehkä, mutta aikalaisarvosteluiden kyvyttömyys huomata tähdessä kirkkaana loistavaa lupausta tuntuu nyt käsittämättömältä.

Vaikka uudessa Top Gun: Maverickissa on tasokkaat sivuosanäyttelijät, ensimmäinen filmi pistää tässäkin paremmaksi. Upseereina Tom Skerritt ja Michael Ironside ovat luonnenäyttelijöiden kermaa ja sekä ohjaaja että käsikirjoittajat huolehtivat, että heillä on kertomuksessa omat luonteensa ja jopa taustatarinansa. Maverickissa sen hienot sivuroolinäyttelijät toimivat lähinnä päähenkilön vastuksina, eivätkä hahmot jää mieleen filmin päätyttyä. Isommissa osissa korostuu erityisesti Maverickin ja Goosen (Anthony Edwards) koskettavasti ja hauskasti tavoitettu ystävyys: ”Olet ainoa perhe, mikä minulla on – painu jo siitä!”

Miehisten tarinoiden ohjaajaksi leimautunut Tony Scott kunnostautuu Top Gunin naispääosankin suhteen. Kelly McGillis Charliena nousee melkeinpä Tom Cruisen rinnalle ja ainakin yhtä tärkeäksi kuin näkyvimmät muiden miesten osat. Charlie ei jää romanttiseksi sivujuonteeksi, kuten jatko-osan Jennifer Connelly sinänsä taitavasti ja vetoavasti tulkitussa vanhassa Penny-tyttöystävässä. McGillisin Charlie on laivaston lentäjien tärkein kouluttaja ja itsenäinen nainen, joten rakkauden tunnustamisen pitkittäminen ja sen salaaminen ovat osa punnittua luonnekuvaa. Top Gunin jatko-osassa viisikymppisten romanssi on käsitelty hauskasti teinikomedian tyylisenä, myöhästyneenä revanssina. Alkuperäisen lemmessä on matkassa mutkia ja hidastuksia, joiden vuoksi Berlinin teemasävelmä Take My Breath Awayn kiusoittelevat toistot kirittävät nuorenparin kiihkoa huippuun ennen kuin romanssi viimein puhkeaa kukkaansa.

Top Gun – miehistä parhaiden käsikirjoituksessa ja dialogissa on enemmän ideaa kuin suoraviivaiseksi tyytyvässä jatko-osassa. Ensifilmissä Cruisen roolinimi on krediiteissä pelkkä Maverick, joka kuvastaa pakan jokeria, villiä korttia, joka ottaa vastaan mieluummin riskejä kuin käskyjä. Kun lentäjätoveri Goosea sureva ja syyllisyyttä poteva Maverick harkitsee laivastopestin jättämistä ja sotilaspuvusta luopumista, rakastettu Charlie moittii miehen jo poistuneen paikalta henkisesti. Riisuupa miehen vielä lisänimestään kutsumalla tätä vain ”Pete Mitchelliksi”. Vuoropuhelun sävyt kertovat myös miehistön kehittyvistä suhteista, esimerkiksi Maverickin ja Icemanin välillä.

Top Gunin laivaston lentäjien homososiaalinen yhteisö näyttäytyy toistuvasti pelkän pyyhkeen tai valkoisten pikkupöksyjen peittämänä, suihkun tai hien kastelemana miesparvena. Takamuksia läiskitään leikin varjolla ja käsien kosketukset selkiin ovat korostetun pitkiä. Niin nais- kuin mieskatseelle suunnattu ratkaisu oli Tony Scottilta täysin tietoinen. Ohjaaja toi palavereihin mukanaan miesten fysiikkaan erikoistuneen Bruce Weberin valokuvateoksen. Jälkeenpäin Scott naureskeli, ettei hänellä ollut ohjaamisessaan muuta visiota kuin ”tehdä pehmopornoa”.