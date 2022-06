Kokkolan Hakalahden kerrostalon tuleva omistaja on yhtiö, joka on vasta vuoden ikäinen: "Tämä on toinen iso askeleemme", sanoo ruotsalolaisen Länsirannikon rakennuttajat Oy:n Arimatti Karhulahti



Omistajaansa vaihtavakerrostalo seisoo Hagströmin kulman naapurissa, Hakalahdenkadun ja Ouluntien risteyksessä, liikennevalojen kohdalla. Clas-Olav Slotte

Kun Kokkolan kaupunki kauppasi Hakalahdessa sijaitsevaa kerrostaloa, Länsirannikon rakennuttajat Oy löi pöytään kovimman tarjouksen. Kauppakirja lopulta 1 550 000 euron hintaisesta talosta allekirjoitetaan tänään torstaina.