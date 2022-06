Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Kohtuullisen hyvä eli keskinkertainen – "Sen tuoksu on ensinnäkin hieman vaisu vaikkakin ihan sellainen kuin pitääkin"

Viiniarvio

Dr. Pauly-Bergweiler Riesling Trocken 2020, Saksa, 12,48 €

Olen jotenkin ajautunut jo uskomaan, että kaikki Saksasta tulevat Rieslingit ovat hyviä tai vähintäänkin kohtuullisia, eikä niiden kanssa tule juuri pettymyksiä. Toisaalta vertaan niitä Corvers-Kauterin R3 Rieslingeihin, joten muut eivät pääse helpolla. Keltaisella pelkistetyllä etiketillä varustettu Moselin laakson Dr.Pauly-Bergweiler Riesling joutuu tiukkaan testiin.

Sen tuoksu on ensinnäkin hieman vaisu vaikkakin ihan sellainen kuin pitääkin. Sitrusta ja mineraalisuutta. Mutta ei siitä oikein muuta saa hajuaistille.

Lievä makeus jopa yllättää heti maun alkuvaiheessa. Silti sitrus on tietysti hallitseva elementti kun kyse on Rielingistä. Mielestäni tämä vuosikerta ei ole läheskään paras tältä isolta viinitalolta, nyt ollaan keskinkertaisen suorituksen tasolla. Tällä kertaa edes ruoka ei täysin pelasta saksalaista Rieslingiä. Kuhafilettä hollandaisekastikkeella pitäisi olla nappiosuma, mutta jotenkin viini ei siihen yllä. Ei se ole huono, mutta ei siitä tule wau-efektiäkään. Tämä saattaisi toimia paremmin thai-ruuan seurassa jossa mausteisuutta on enemmän ja viinin lievä makeus neutralisoituisi. Aiemmin mainittu verrokkiviini on lähes saman hintainen ja selkeästi parempi, mutta silti Dr.Pauly saa myös kohtuulliset pisteet, vaikka ei olekaan paras saksalainen Riesling.