Neljännen annoksen koronarokotukset alkavat 70–79-vuotiaille riskiryhmäläisille Soiten alueella

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL suosittelee neljänsiä rokoteannoksia lääketieteellisiin riskiryhmiin 1. ja 2. kuuluville 70–79-vuotiaille. Neljännet rokotukset tälle ryhmälle alkavat Soiten alueella välittömästi. Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään 3 kuukautta tai kahdesta rokotteesta ja sairastetusta koronataudista on kulunut vähintään 3 kuukautta.

THL:n mukaan riski sairaalahoidon tarve 70–79-vuotiailla koronavirukseen sairastuneilla riskiryhmäläisillä on hieman suurempi kuin yli 80-vuotiailla, joilla ei ole vastaavia sairauksia. Kansalaisten yhdenvertainen kohtelu on tärkeää, joten rokotukset päätettiin laajentaa 70-79-vuotiaille riskiryhmäläisille.

Aiemmin neljänsiä koronarokotuksia on suositeltu 12 vuotta täyttäneille vakavasti immuunipuutteisille, 80 vuotta täyttäneille, iäkkäiden hoivakodeissa asuville ja iäkkäille, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä sekä muillekin iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky on vastaavasti heikentynyt ja jotka eivät pärjää yksin kotona.

70-79-vuotiaiden riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvien on mahdollista saada 4. rokoteannos tästä päivästä lähtien Soiten rokotuskeskuksissa aukioloaikojen puitteissa. Edellytyksenä on, että kolmannesta annoksesta on kulunut 3 kuukautta. Rokotukseen voi tulla ajanvarauksen kautta tai hakeutumalla ajanvarauksettomaan walk-in-rokotukseen.

Ajanvarauksettomaan walk-in-rokotuspäivään rokotukseen voi tulla itselle parhaiten sopivalla hetkellä. Lisätietoa ja walk-in-päivien aikataulut löytyvät Soiten koronasivustolta.

Ajan koronarokotukseen voi edelleen varata netissä, puhelimitse tai omasta terveyskeskuksesta. Sähköiseen ajanvaraukseen avatut ajat käyvät myös neljännen rokotteen ajan varaamiseen.