Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Arjen rinnalla tuonpuoleinen

Fractures. Ohjaus Eva Sigurdadottir, 2022 Yle Areena ma 6.6./Yle Fem su 12.6. klo 21.00

Jokaisella on tämänsä, runoili Pentti Saarikoski. Islantilaissarjan ihmisillä on tuonsakin. Arjen rinnalla kulkee sujuvasti tuonpuoleinen. ”I see dead people”, voisi isoäiti Jóhanna (Helga E. Jónsdóttir) sanoa. Hän on kylän meedio viikoittaisissa spiritistisissä istunnoissa. Islantilaiset, jotka eivät halua tehdä numeroa, kutsuvat niitä vain ”kokouksiksi”.

Kristínin (Hlynur Pálmasonin elokuvista tuttu Sara Dögg Ásgeirsdóttir) mieleen nousee tuon tuosta nuoruuden traaginen pikkusiskon menetys. Ehkä tytön näkyvyys kuvaa muistojen vaikutusta nykyhetkessä. Kristín on paennut tyttärensä Liljan (Katla Njálsdóttir) kanssa huonoa avioliittoa kotiseudulleen. Hólmafjörðurissa (keksitty paikka) on väkeä 800. Kaikki sukua tai ainakin tuntevat toisensa. Tinderistä löytyy neljä Kristínin ikäistä.

Lääkärin työpaikka on kylän terveyskeskuksessa. Uutena pomona Kristín raivaa sieltä pois tiskin alta kaupatut vaihtoehtolääkkeet ja energiakivet. Vanhimmat skandinaaviset tarinat kumpuavat Islannista ja kielikin on maailman vanhimpia. Fractures kuvaa satujen saarta, jossa arki ja mysteeri, tiede ja vanhat uskomukset lyövät kättä.

Liljan tarina on yhtä tärkeä kuin aikuisten. Koulussa teinityttö tapaa Matin (Guðmundur Arnar Guðmundssonin filmeissä nähty Baldur Einarsson). Pojan elämää varjostaa väkivaltainen isä. (”Suomalaisnimet” ovat lyhenteitä, kutsumanimiä). Nuoria yhdistää kiinnostus valokuvaukseen vanhalla kinofilmillä. Lilja tuntee outoja väristyksiä muutenkin kuin pojan lähellä: tuleeko hänestäkin etiäisten näkijä, kuten mummosta?

Islantilaissarjat ovat kuin koti poissa kotoa. Yle on antanut uutuudelle sen kansainvälisen nimen Fractures, murtumat. Alkuperäinen Vitjanir merkitsee sanakirjan mukaan vierailuja. Eikö Pohjoismaiden kesken voisi käyttää alkuperäisnimiä? Molemmat viittaavat siihen, kuinka mennyt murtautuu esiin ja vierailee luonamme, halusimme tai emme.