Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Saippua vaahtoaa suhteita taas

★ ★

Kakarat 2. Ohjaus Laura Joutsi, 2022 Yle TV2 ma 6.6. klo 21.00/Areena

Kakaroiden toinen kausi jatkaa uuden ohjaajan hoteissa. Tuloksena on edelleen kakkoslaadun saippuasarjaa. Kotikadulta, Salatuilta elämiltä ja Uudelta päivältä on otettu mallia, joten loputtomille ihmissuhdesotkuille ei äärtä näy. Pelkkä sujuvuus on sarjoissa kirosana. Puitteet ovat kunnossa, miksei niitä käytetä?

Sanna Hietala tuo koruttomalla tyylillään realismia kuviin. Valopilkkuja ovat myös ne nimen todelliset kakarat, ihanat Elli Heikkinen ja Wäinö Vänskä, vauvasta haaveilevina teineinä. Miksi kaikki aikuiset ovat aina niin tylsiä?