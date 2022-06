Kansanedustaja Peter Östmanin mielipide: Yksityisautoilu on valtaosassa Suomea välttämättömyys

Kuten kaikki huoltoasemakuiteistamme huomaamme, ovat liikkumisen kustannukset edelleen kasvaneet kohisten. Viimeisimpien tietojen mukaan bensiinin litrahinta uhkaa kivuta jopa kolmeen euroon ja tuplautua vuodentakaisesta.

Vihervasemmistolaisen hallituksen agendana on hallituskauden alusta lähtien ollut yksityisautoilun vähentäminen ilmastosyistä. Arjessa, jossa raitiovaunu piipahtaa viiden minuutin välein kotiovella ja vie suoraan kauppaan, kouluun ja työpaikalle autosta luopuminen ilmastosyistä voikin olla käypä vaihtoehto. Suurimmassa osassa Suomea arkitodellisuus on kaukana tästä. Hallituksen ilmastopolitiikka yhdistettynä Venäjän hyökkäyssodan nyt aikaansaamaan hinnannousuun ja kierroksia keräilevään inflaatiokierteeseen on jopa saanut ihmiset aidosti pohtimaan, kannattaako töissä enää edes käydä. Me kaikki ymmärrämme sen, ettei tilanne, jossa ihmisillä ei ole varaa käydä töissä kanna muutenkin kestävyysvajeesta kärsivää talouttamme erityisen pitkälle. Ja kun Matti on kukkarossa, ei yhteenkään ilmastotekoonkaan ole varaa.

Hallituksen puheenparressa autoilu on jo vuosien ajan saatu kuulostamaan etuoikeutettujen luksukselta. Todellisuus on toisenlainen. En kutsuisi sitä yltäkylläisyydeksi, että työpaikka löytyy tunnin päästä kotoa tai ettei apteekkiin ja pankkiin kulje bussia. Yksityisautoilu on valtaosassa Suomea välttämättömyys, jonka ankara hinnannousu vaikuttaa kotitalouksiin siinä missä kallistuva kauppakassikin.

Samalla kuin on ehdottomasti kannatettavaa ja oikein, että Suomi ja länsimaat tekevät kaiken voitavansa Venäjän hyökkäyssodan loppumiseksi ja Venäjän sotakassan tyhjentämiseksi, vaatii tilanne myös hallitukselta vastaan tulemista, jotta suomalaiset pyörät eivät kirjaimellisesti lakkaa pyörimästä. Energiaa ja polttoaineita koskevat pakotteet ovat välttämättömiä, mutta tilannetta olisi mahdollista korjata nykyistä avokätisemmin toisesta päästä: jakeluvelvoitetta voi entisestään laskea tai sen voisi väliaikaisesti poistaa. Polttoaineverotuksen alentamista Kristillisdemokraatit esittivät jo syksyn vaihtoehtobudjetissaan kauan ennen sodan syttymistä. Se kaikui kuuroille korville.

Suomessa kytee inflaatiokierre. Eurostatin mukaan inflaatio eli hintojen nousu oli toukokuussa jopa 7,1 prosenttia. Olen aiemmin sanonut, että miesvaltaisten alojen tulisi kantaa vastuunsa, jos ikinä haluamme korjata naisen euroa korkeammaksi. Hoitajat ovat ansainneet palkankorotuksensa. Laajojen palkankorotusten yhteydessä rahat valuvat ennen pitkää hintojen korotuksiin. On meidän kaikkien vastuulla pitää huolta, ettei palkkojen korotustarve leviä vientialoille. Se heikentäisi Suomen kilpailukykyä tilanteessa, jossa kilpailukyky ei ennestäänkään kukoista. Nousevat hinnat ruokkivat ymmärrettävästi halua palkankorotuksiin. Kääntöpuoli yhä useammalle alalle leviävissä palkankorotuksissa on se, että ne itsessään nostavat hintatasoa ja vauhdittavat kierrettä.

Suomen hallitukselta tarvitaan nyt niin jänteviä otteita talouspolitiikassa, ettei sellaisia ole tavattu vasemmistohallituksien aikaan nähdä. Politiikka on palannut perusasioiden ääreen. Kymmenen kuukauden päästä häämöttävissä eduskuntavaaleissa keskustelut käydään taloudesta ja turvallisuudesta, ja on identiteettien ja intersektionalismin aika väistyä taka-alalle.

Peter Östman

kansanedustaja, 1 varapuheenjohtaja

Suomen Kristillisdemokraatit rp