Puhe Ukrainan rauhasta alkaa jakaa länttä – Kyyhkyjen mielestä karhu voisi tulla kylläiseksi alueluovutuksilla, mutta haukoille nälkä kasvaa syödessä



Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on pystynyt luomaan Nato-maista vakuuttavan liittoutuman Ukrainaan hyökännyttä Venäjää vastaan, kun sotaa on keskiviikkona käyty talvisodan verran eli 105 päivää. Eurooppa on nostanut profiiliaan, mutta suurin apu Kiovaan tulee Washingtonista.